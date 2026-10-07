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7 de octubre de 2026 - 13:46
Jujuy.

Marcharon en Alto Comedero para pedir justicia por Karina y Leila: "Queremos que esto avance"

Tras el grave episodio ocurrido en avenida Intersindical de Alto Comedero, familiares y vecinos marchan para pedir respuestas y colaboración de testigos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Durante la concentración, los presentes reclamaron avances en la investigación y pidieron la colaboración de personas que hayan presenciado lo sucedido o puedan aportar algún dato.

Una familiar de las mujeres aseguró que la intención de la movilización no era generar conflictos ni interferir con el trabajo judicial, sino conocer qué ocurrió y que se determine quién fue responsable.

No es la intención complicar nada, no es la intención presionar. La intención es que esto avance y que, sobre todo, haya un responsable”, expresó.

"La intención es que esto avance y que, sobre todo, haya un responsable" "La intención es que esto avance y que, sobre todo, haya un responsable"

“Solamente queremos justicia”

Entre carteles y pedidos de “Justicia por Karina” y “Justicia por Leila”, familiares y vecinos acompañaron el reclamo. La principal preocupación está puesta en la salud de las mujeres y, especialmente, en la situación de Karina.

Solamente queremos justicia por mi hermana, por mi sobrina, porque son ellas las que están afectadas. Hoy Karina, más que nada, está luchando por su vida”, sostuvo.

Según contó, ambas permanecen internadas. La familiar también aseguró que mantiene contacto permanente para conocer las novedades de la investigación y señaló que recientemente le solicitaron información sobre los centros de salud donde permanecen las mujeres.

Qué contó la familia sobre lo sucedido

De acuerdo con lo comentado, un vehículo se habría cruzado de carril, provocando el episodio. La familiar aseguró además que existirían testigos que podrían aportar información sobre la mecánica del hecho.

Un violento siniestro vial ocurrió el sábado por la noche sobre avenida Intersindical, en Alto Comedero, donde dos mujeres que circulaban en una motocicleta fueron atropelladas por un automóvil que luego se dio a la fuga. Una de las víctimas, de 27 años, permanece internada en terapia intensiva con traumatismo de cráneo grave.

“Mi hermana me lo dijo: ‘Yo vi cuando él se cruzó de carril y lo quise esquivar’” “Mi hermana me lo dijo: ‘Yo vi cuando él se cruzó de carril y lo quise esquivar’”

También sostuvo que, posteriormente, su hermana habría quedado agarrada al otro vehículo y le habría pedido reiteradamente al conductor que frenara: “Ella le pedía que frene: ‘Frená, frená, que voy a bajar’, y él nunca frenó”, manifestó.

“Me dijo: ‘Yo, al ver que él no frenaba, al contrario, aumentaba la velocidad, me tuve que tirar. Atiné a ver una baranda y me tiré’”. “Me dijo: ‘Yo, al ver que él no frenaba, al contrario, aumentaba la velocidad, me tuve que tirar. Atiné a ver una baranda y me tiré’”.

Estas afirmaciones corresponden al relato de la familia y forman parte de los elementos que deberán ser corroborados en la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20, cuando las mujeres, de 27 y 48 años, se desplazaban en una motocicleta de 110 cc. Según las primeras actuaciones, un Volkswagen de color oscuro habría circulado de manera zigzagueante, se cruzó de carril e impactó contra el rodado.

Tras el choque, el conductor no se detuvo y escapó del lugar, por lo que la Policía trabaja para identificarlo y determinar su paradero.

El pedido a posibles testigos

Uno de los principales objetivos de la movilización fue también encontrar personas que puedan aportar información.

Por favor, si hay más testigos, si saben de algo, lo mínimo que sea, búsquenme, den conmigo para que esto se aclare lo más antes posible”, pidió la familiar.

La mujer también dirigió su mensaje al fiscal que interviene en la causa y reiteró que la familia busca respuestas: “No tenemos intención de armar problemas. Solamente queremos justicia”, afirmó.

Mientras Karina y Leila continúan atravesando las consecuencias del grave episodio, familiares y vecinos esperan que los testimonios y las medidas investigativas permitan reconstruir lo sucedido en avenida Intersindical e identificar las responsabilidades correspondientes.

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