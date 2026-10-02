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2 de octubre de 2026 - 11:20
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: conformaron una junta médica

La Fiscalía conformó una junta médica para analizar la atención recibida por la joven que falleció en la Maternidad de Alto Comedero.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Maternidad de Alto Comedero

Maternidad de Alto Comedero

La investigación por el fallecimiento de una joven en la Maternidad de Alto Comedero continúa en etapa de producción y análisis de pruebas. En las últimas semanas se dispuso la conformación de una junta médica que tendrá a su cargo la evaluación de las actuaciones profesionales vinculadas al caso.

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La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Aldo Lozano, que busca reconstruir las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana en el marco de la investigación por la muerte de Yamila Chávez, la mujer que falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.

Designaron a los profesionales que integrarán la junta médica

La conformación de la junta médica fue dispuesta por la Fiscalía el 21 de septiembre. Posteriormente, el 29 de septiembre, el Poder Judicial comunicó la designación de la Dra. Laura Ana Laura Molina y del Dr. Pedro Bernabé Guzmán como peritos médicos encargados de intervenir en la medida.

La designación fue notificada a las distintas partes de la causa para que puedan proponer sus propios peritos de control y presentar los puntos de pericia que consideren necesarios.

En representación de la familia de la joven fallecida, la querella propuso como perito de parte al Dr. José Javier Guzmán. Por su parte, la defensa continúa dentro del plazo procesal previsto para presentar a sus respectivos especialistas.

Una vez finalizada esta instancia, la Fiscalía deberá coordinar la realización de la junta médica y poner a disposición de los profesionales toda la documentación sanitaria y pericial incorporada al expediente.

El objetivo será realizar un análisis integral de los antecedentes médicos reunidos y establecer, sobre la base de criterios científicos, las circunstancias de la atención brindada y las actuaciones desarrolladas por los profesionales involucrados.

También analizaron los celulares de los profesionales imputados

Entre las medidas incorporadas a la investigación también se encuentra el análisis de los teléfonos celulares de los profesionales imputados.

La medida fue tratada durante una audiencia realizada el 16 de septiembre ante la jueza Felisa Barrios. En esa instancia, la Fiscalía aportó una serie de palabras clave destinadas a orientar el análisis técnico de los dispositivos y delimitar la búsqueda de información que pudiera resultar vinculada con la causa.

Los resultados obtenidos mediante esta diligencia forman parte del conjunto de pruebas que actualmente se encuentra bajo análisis.

La investigación continúa en plena etapa de producción de pruebas

Desde la investigación indicaron que la causa continúa activa y con distintas medidas en curso.

La Fiscalía busca reunir y analizar todos los elementos necesarios para reconstruir de manera integral lo ocurrido el 31 de mayo en la Maternidad de Alto Comedero y determinar, a partir de las conclusiones médicas, periciales y demás pruebas incorporadas al proceso, si corresponden responsabilidades penales.

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