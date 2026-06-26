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26 de junio de 2026 - 13:27
Justicia.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: imputaron a dos profesionales de la salud y se negaron a declarar ante la Fiscalía

Las audiencias en el caso de la maternidad de Alto Comedero se realizaron por separado. Los imputados no declararon y ofrecieron sus teléfonos para las pericias

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los dos profesionales acusados de homicidio culposo se abstuvieron de declarar, aunque autorizaron el análisis de sus celulares.
Los dos profesionales acusados de homicidio culposo se abstuvieron de declarar, aunque autorizaron el análisis de sus celulares.
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Investigan la muerte de una mujer en la maternidad de Alto Comedero

Las audiencias se desarrollaron por separado ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Aldo Lozano.

Las audiencias se desarrollaron por separado Las audiencias se desarrollaron por separado

Fueron notificados y eligieron no declarar

Durante las audiencias, la Fiscalía les comunicó el hecho que se les atribuye, la calificación legal provisoria y los elementos de prueba reunidos hasta el momento.

En los dos casos, los profesionales hicieron uso de su derecho constitucional y optaron por abstenerse de prestar declaración. En los dos casos, los profesionales hicieron uso de su derecho constitucional y optaron por abstenerse de prestar declaración.

La decisión no implica una admisión de responsabilidad, sino el ejercicio de una garantía prevista dentro del proceso penal.

Entregaron sus celulares para ser analizados

Aunque no declararon, ambos imputados manifestaron su intención de colaborar con la investigación y autorizaron de forma voluntaria la apertura, extracción y análisis de los datos contenidos en sus teléfonos celulares.

La medida será realizada por la Dirección de Evidencia Digital del Poder Judicial y los resultados serán incorporados al expediente. El análisis buscará establecer si existen comunicaciones, registros o datos vinculados con la atención médica brindada a la mujer antes de su fallecimiento.

La familia participa como querellante

De las audiencias también participaron los abogados defensores de los imputados y la querella que representa a la madre de la joven fallecida.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con la producción de pruebas destinadas a reconstruir lo ocurrido el 31 de mayo dentro de la maternidad de Alto Comedero.

La Fiscalía deberá determinar si existieron conductas negligentes y si esas acciones tuvieron relación directa con la muerte de la mujer.

Lo más importante

  • El caso ocurrió el 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero.
  • Dos profesionales fueron imputados por homicidio culposo.
  • Ambos se abstuvieron de declarar.
  • Las audiencias se realizaron por separado.
  • Autorizaron voluntariamente el análisis de sus celulares.
  • La madre de la joven fallecida participa como querellante.
  • La investigación continúa en etapa preliminar.

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