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2 de octubre de 2026 - 15:15
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: piden que la causa se investigue con perspectiva de género

Familiares de Yamila Chávez, la joven que falleció en la Maternidad de Alto Comedero, denunciaron además "irregularidades" en la investigación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En la mañana de este martes familiares y amigos de Yamila Chávez, la joven embarazada que ingresó a la Maternidad de Alto Comedero y falleció horas después, realizaron una marcha pidiendo justicia y denunciaron irregularidades .

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Así también pidieron que la causa se investigue con perspectiva de género ante las pruebas que va arrojando la investigacion.

Pedido de Justicia

“Hoy nos acercamos a la Fiscalía porque hicimos la presentación de un escrito autónomo donde pedimos que el Fiscal investigue la causa con perspectiva de género”, dijo Mariela Suárez, tía de Yamila.

Sobre el pedido realizado, Mariela dijo que desde la familia “consideramos que hubo violencia obstétrica institucional”, y agregó que además hicieron la presentación “en la Legislatura con el mismo pedido, que sea investigado con perspectiva de género”.

“Estamos aguardando la declaración de una de las imputadas y esperando que se investigue la parte del quirófano porque no concuerda el video secuestrado con lo asentado en la historia clínica”, afirmó la tía de Yamila.

Así también dijo que “estamos pidiendo que se investigue todo, que no se cierre la Investigación Penal Preparatoria (IPP) porque hay muchísimas irregularidades que aún no han sido esclarecidas”.

“Estamos con otra representación legal”

Mariela Suárez adelantó que “en este momento estamos con otra representación legal y ellas solicitaron medidas probatorias; estamos esperando que el Fiscal las apruebe y llame a dos testigos fundamentales”.

Queremos que se investigue todo porque hay muchas irregularidades que vimos en la historia clínica, en el legajo y ahora en el video secuestrado al cual tuvimos acceso hace una semana a pesar de que el mismo estaba hace tres meses”, afirmó.

Por último Suárez dijo que “a nosotros nos interesa que la IPP se presente con todas las pruebas correspondientes porque hay muchas irregularidades”, y sostuvo que “hay procedimientos que están asentados en la historia clínica y no figuran en el cuerpo de mi sobrina”.

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