Hilos de Esperanza brinda apoyo escolar gratuito a 48 chicos de Alto Comedero

Lo que comenzó como una iniciativa solidaria durante la pandemia se convirtió en un proyecto que hoy acompaña a decenas de niños y jóvenes de Jujuy. La organización sin fines de lucro “ Hilos de Esperanza ” trabaja desde 2020 brindando asistencia a familias de sectores vulnerables y actualmente ofrece apoyo escolar a 48 chicos del barrio Alto Comedero .

Jujuy. Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Solidaridad. Abandono animal: Se fue y dejó a más de 15 gatos que sobreviven por solidaridad de los vecinos

Mariana Córdoba, voluntaria de la organización , contó cómo nació el proyecto, los desafíos que enfrentaron para conseguir un espacio adecuado y la importancia de acompañar a los niños en su educación. Además, invitó a la comunidad a sumarse con donaciones o como voluntarios.

La organización comenzó sus actividades en 2020, cuando la emergencia sanitaria obligó a modificar el objetivo inicial de brindar apoyo educativo. “Hilos de Esperanza es una fundación sin fines de lucro que nace en el 2020 , en pandemia. El objetivo principal de la fundación era brindar apoyo escolar a niños de sectores vulnerables, pero como estábamos en pandemia, no se pudo concretar este objetivo”, explicó Mariana Córdoba.

Ante esa situación, los voluntarios decidieron comenzar con campañas de donaciones destinadas a familias que atravesaban dificultades económicas. “Se comenzó con la recolección de donaciones de ropa, alimentos no perecederos, útiles escolares y se los iba repartiendo a los barrios más vulnerables” , recordó.

Hilos de Esperanza busca voluntarios y donaciones para ayudar a chicos de Alto Comedero

A finales de ese mismo año, los integrantes de la organización comenzaron a buscar un comedor comunitario donde pudieran desarrollar su proyecto educativo. Así llegaron al comedor Manitos Unidas, ubicado en las 47 Viviendas de Alto Comedero, que está a cargo de Silvia Herrera.

“En un primer momento no se pudo hacer el apoyo, entonces se festejó Navidad ese año, en enero del 2021 se festejó Reyes y ahí comenzamos con el apoyo escolar a los niños del comedor”, relató.

Apoyo escolar a 48 chicos de Alto Comedero

Con el paso de los años, la iniciativa creció y logró sumar nuevos voluntarios y estudiantes que necesitan acompañamiento para realizar sus tareas y mejorar su aprendizaje. “Actualmente somos alrededor de 19 voluntarios y son 48 niños a los cuales les brindamos apoyo”, destacó Córdoba.

Las actividades se desarrollan dos domingos al mes, de 10 a 12, en el comedor comunitario. “Cuando los niños tienen tareas o tienen que estudiar para las pruebas o bien presentar un trabajo práctico, se les brinda ese apoyo”, explicó.

Este año, la organización implementó una nueva metodología para mejorar el acompañamiento educativo. Los voluntarios se distribuyen en grupos según sus conocimientos y las edades de los chicos. “Cada uno de nosotros tiene un fuerte en alguna materia, entonces lo que hemos decidido este año es tener un referente de cada grupo e irnos dividiendo para poder darle un mejor apoyo a los chicos”, señaló.

El acompañamiento abarca diferentes edades, desde niños muy pequeños hasta jóvenes que comenzaron sus estudios universitarios. “Tenemos niños desde los dos años, que justamente a ellos solamente les hacemos juegos, hasta tenemos un adolescente, que ya está en primer año de la Facultad de Ingeniería, al que también le ayudamos en sus tareas y en sus trabajos prácticos”, contó Mariana.

De dar clases en una plaza a conseguir un espacio cerrado

Uno de los desafíos más importantes que enfrentó Hilos de Esperanza fue conseguir un lugar adecuado para desarrollar las actividades, especialmente por el crecimiento de la cantidad de chicos que asistían.

Córdoba recordó que, en sus comienzos, las clases se realizaban en un pequeño garaje abierto. “En un comienzo solamente teníamos un pequeño garaje, que era todo abierto, donde les brindábamos apoyo y a medida que se fueron sumando los niños tuvimos que trasladarnos al frente de la vivienda, donde hay una plaza”, relató.

Ante la falta de infraestructura, los voluntarios compraron dos gazebos para continuar con las clases al aire libre. Sin embargo, la necesidad de contar con un espacio protegido de las condiciones climáticas los impulsó a buscar alternativas.

“El año pasado, a través de una de las voluntarias que trabaja en Banco Macro, ganamos un concurso del banco y pudimos cerrar un espacio que tenía el comedor, pero nos faltaba la puerta”, explicó.

Para completar la obra, los integrantes organizaron una rifa solidaria con la que también pudieron financiar los festejos por el Día del Niño. “Como todo esto lo hacemos a pulmón, recién este año decidimos con los voluntarios hacer una rifa solidaria y con el aporte de todos festejamos el Día del Niño y con el restante pudimos cerrar el espacio”, detalló. La voluntaria contó que la puerta fue entregada recientemente y que esperan terminar el cerramiento en las próximas semanas.

Hilos de Esperanza busca voluntarios y donaciones para ayudar a chicos de Alto Comedero

“Uno lo hace desde el corazón”: el compromiso de los voluntarios

Más allá del acompañamiento educativo, Mariana destacó que la experiencia representa un espacio de encuentro, contención y aprendizaje compartido. “Yo siempre me voy contenta porque con los chicos no solamente compartimos un espacio de apoyo, sino también de diversión. Muchas veces nos cuentan lo que hacen en su rutina”, expresó.

También contó que intenta transmitirles a sus hijas la importancia de la solidaridad y que, cuando puede, las lleva al comedor para que participen de las actividades. “Tengo dos hijas a las cuales, cuando puedo, las llevo al comedor para que ellas también puedan ver otra realidad en la que viven otras personas y puedan transmitirles también desde pequeñas lo que ellas saben”, señaló.

Incluso, relató que sus hijas colaboran con las tareas escolares de algunos de los niños.Para Córdoba, dedicar parte de su tiempo libre a esta actividad representa una experiencia muy valiosa.

“Todos queremos los fines de semana descansar y compartir con la familia, pero la verdad que dejar un ratito para compartir con estos chicos que realmente lo necesitan es una tarea hermosa y que lo vale”, afirmó.

Cómo ayudar a Hilos de Esperanza y sumarse al voluntariado

La organización mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran colaborar con las actividades educativas y solidarias que desarrolla en Alto Comedero. Mariana explicó que no es necesario contar con disponibilidad para participar presencialmente, ya que también reciben donaciones destinadas a las familias y los chicos del comedor.

“Nos pueden escribir y pueden sumarse al voluntariado. Y si por ahí no tienen tiempo, los invitamos a que colaboren con donaciones de alimentos, ropa, útiles escolares que siempre van a ser bienvenidos para el comedor”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de los siguientes canales: