El Gobierno nacional rechazó este sábado los fundamentos del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que desestimó en una instancia preliminar el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. No obstante, la Casa Rosada valoró que el organismo internacional reconociera la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

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Según informó la Oficina del Presidente mediante un comunicado, ese reconocimiento —aprobado en una votación no unánime— contradice la postura diplomática británica, a la que acusó de intentar negar el conflicto territorial para eludir la obligación de negociar.

El tribunal internacional argumentó este sábado que carece de jurisdicción en esta etapa inicial para dictar las medidas cautelares solicitadas por Buenos Aires contra el proyecto hidrocarburífero Sea Lion. Desde el Ejecutivo manifestaron su desacuerdo con ese criterio y aclararon el alcance de su presentación original.

"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", señaló el texto oficial, agregando que la disputa territorial "no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve".

https://t.co/M8LHss6CeT — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 28, 2026

Nueva instancia arbitral y sanciones

Pese a señalar que respetará el fallo, la administración de Javier Milei subrayó que la decisión se limita a una fase preliminar y no resuelve la cuestión de fondo ni la competencia de instancias futuras. "Esta decisión no es la última palabra", advirtió la Presidencia, y confirmó que el país avanzará "sin demora" en la constitución de un Tribunal Arbitral para reclamar las medidas necesarias en defensa de sus derechos.

Asimismo, el Ejecutivo sostuvo que la resolución de este sábado no convalida ni habilita las operaciones petroleras en el área bajo disputa. En paralelo al frente internacional, el Gobierno anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino, con el objetivo de frenar lo que califica como una explotación ilegítima de recursos naturales.

El documento oficial concluyó reafirmando el histórico reclamo territorial bajo la consigna: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".

El Tribunal del Mar no dio lugar al pedido de Argentina

Reclamo urgente a la Cámara de Diputados

En el tramo final del comunicado, el presidente Javier Milei instó a la Cámara de Diputados de la Nación a tratar y sancionar durante la próxima semana el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

De acuerdo con la postura del Ejecutivo, la aprobación de esta normativa dotará al Estado de herramientas legales para reforzar la protección de los recursos en el Atlántico Sur. "Su demora entusiasma al gobierno británico", advirtió la Oficina del Presidente al vincular el trámite parlamentario con la estrategia oficial frente a Londres.