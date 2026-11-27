El Gobierno incorporó Malvinas, las PASO y el Presupuesto al temario de extraordinarias.

Una vez más, el Gobierno recurrirá a las sesiones extraordinarias para avanzar con su agenda legislativa durante el verano. Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, no hubo un solo receso estival sin actividad parlamentaria.

El Gobierno trabaja en los últimos detalles del decreto mediante el cual Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para diciembre. Durante los 20 días hábiles que durará el período, el oficialismo buscará avanzar con distintas iniciativas que considera prioritarias.

El temario combinará proyectos que el Gobierno considera urgentes con otros que forman parte de sus prioridades políticas. Algunos ya tienen media sanción y deberán completar su tratamiento legislativo antes de que termine el año.

Entre las prioridades del oficialismo aparece la reforma electoral, que propone suspender las PASO y ya obtuvo media sanción en el Senado. El proyecto deberá pasar ahora por Diputados , aunque el Gobierno tiene un plazo acotado para avanzar.

La Cámara Nacional Electoral le comunicó al Ejecutivo que los cambios deben quedar resueltos antes de fin de año y aclaró que no aceptará modificaciones de las reglas electorales durante el año de las elecciones.

En paralelo al debate por la reforma electoral en Diputados, el Senado deberá tratar el Presupuesto 2027. La intención del Gobierno es que el proyecto se apruebe sin cambios para poder convertirlo en ley antes de que termine el año.

Otro de los proyectos incluidos en la agenda es la denominada Ley Malvinas, también conocida como Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno y tiene como principal autor intelectual, según señalan distintas fuentes, al asesor presidencial Santiago Caputo.

Actualmente, se encuentra en la Cámara de Diputados, aunque ya fracasó un primer intento para avanzar con su tratamiento.

El último punto de la agenda estará vinculado con la cobertura de cargos en la Justicia. Este jueves, la Comisión de Acuerdos llevó adelante una audiencia pública en el Salón Azul del Palacio Legislativo, donde se trataron cinco pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.

Media sanción para la prevención de la ludopatía

La regulación de las apuestas en línea y la prevención de la ludopatía tuvieron avances legislativos este jueves. El Senado nacional aprobó por unanimidad —con 72 votos afirmativos— el proyecto que había recibido media sanción de Diputados y lo convirtió en ley.

Además, la Cámara alta dio media sanción a una iniciativa complementaria contra el juego ilegal y Diputados de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio con una propuesta de alcance provincial.

La iniciativa prohíbe su publicidad, bloquea el acceso de menores de edad y establece mecanismos de control de identidad, limitaciones en los medios de pago y sanciones para quienes incumplan la normativa.