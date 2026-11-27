El Gobierno incluirá el acuerdo comercial con EE.UU. en sesiones extraordinarias y lo enviará al Congreso la próxima semana

El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso durante la primera semana de diciembre el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos . La iniciativa será incorporada al temario de sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará conseguir su aprobación antes del inicio del año electoral de 2027.

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El tratado fue firmado el 5 de febrero de 2026 en Washington por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. La iniciativa surgió del entendimiento anunciado en noviembre de 2025 por las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

Entre los anuncios iniciales se destacó la ampliación del cupo preferencial para exportar carne bovina argentina a Estados Unidos hasta las 100.000 toneladas . Esto representa 80.000 toneladas adicionales respecto del cupo anterior y, según las estimaciones del Gobierno argentino, podría generar ingresos adicionales por US$800 millones en exportaciones.

Eliminación y reducción de aranceles de importación.

Argentina, por su parte, se comprometió a eliminar los derechos de importación correspondientes a 221 posiciones arancelarias y reducir al 2% otras 20, principalmente relacionadas con autopartes.

Por qué se modificó el acuerdo comercial en octubre

El 15 de octubre ambos países firmaron un protocolo adicional para adaptar el tratado a los cambios en la política arancelaria estadounidense. La modificación no supone una eliminación generalizada de los aranceles para los productos argentinos. Su aplicación estará sujeta a las condiciones comerciales establecidas en el nuevo instrumento y a las excepciones previstas por Estados Unidos.

Los compromisos asumidos originalmente por Argentina permanecieron sin cambios.

Qué proyectos se tratarán durante las sesiones extraordinarias de diciembre

Además del acuerdo comercial con Estados Unidos, el Gobierno prevé avanzar con otras iniciativas pendientes:

Presupuesto 2027.

Reforma electoral y suspensión de las PASO.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas.

Súper RIGI.

Reforma del régimen de biocombustibles.

El Ejecutivo deberá formalizar la convocatoria mediante un decreto y negociar con los distintos bloques parlamentarios los tiempos de tratamiento de cada iniciativa.