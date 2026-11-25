Javier Milei viaja a Paraguay para reunirse con el nuevo presidente Pedro Alliana

El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Paraguay para mantener su primera reunión con Pedro Alliana, quien asumió la presidencia del país vecino tras la destitución de Santiago Peña, en medio de una crisis política y financiera vinculada a la quiebra de un banco local.

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El mandatario argentino estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y tiene previsto reunirse con su par paraguayo durante la jornada del jueves, para luego regresar a Buenos Aires.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordarán diferentes asuntos vinculados a la relación bilateral entre Argentina y Paraguay.

Entre los principales temas previstos se encuentran la Hidrovía Paraná-Paraguay, los proyectos de infraestructura, la energía y las cuestiones relacionadas con las zonas limítrofes.

Además, los presidentes analizarán aspectos vinculados a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Será el primer encuentro entre Milei y Alliana desde que este último asumió la presidencia de Paraguay. Tras su llegada al poder, el mandatario argentino le había enviado un mensaje de respaldo.

“Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa” “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”

La crisis política en Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay el pasado 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Santiago Peña, en un contexto de incertidumbre política y económica.

El exmandatario quedó involucrado en una causa relacionada con la quiebra del Ueno Bank, una de las entidades bancarias más importantes del país vecino.

En el marco de esa investigación, Peña fue imputado por lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

En este escenario, la visita de Javier Milei a Asunción marcará el primer encuentro presencial entre ambos presidentes desde el cambio de Gobierno en Paraguay, con una agenda centrada en los intereses comunes de ambos países.