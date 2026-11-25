El motivo por el que Francisco no volvió a la Argentina, según el cardenal que publicó su diario íntimo.

El cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández , quien estuvo a cargo de la edición y difusión del diario personal del papa Francisco , explicó por primera vez qué razones llevaron al Pontífice a no regresar a la Argentina durante los 12 años que permaneció al frente de la Iglesia Católica .

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De acuerdo con el relato de Fernández , Francisco había recibido reportes de inteligencia que alertaban sobre eventuales amenazas o maniobras en su contra en caso de que decidiera viajar a su país natal . La explicación se conoció en el marco de la presentación del libro que reúne distintas anotaciones y reflexiones privadas de Jorge Bergoglio .

Fernández , quien se desempeña como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y forma parte del círculo de mayor confianza del Pontífice , señaló que la determinación de no viajar a la Argentina respondió al riesgo de que se desencadenara una situación política con consecuencias negativas para la sociedad del país.

“Tenía información de inteligencia , los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contr”, sostuvo el cardenal durante una conversación con el periódico italiano Corriere della Sera .

Además, aclaró que la decisión no estaba relacionada con una cuestión de orgullo personal: “No era un problema para su ego. Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo ‘Me lo merezco’. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino”.

Por otra parte, Fernández vinculó las eventuales maniobras en su contra con grupos políticos pertenecientes a la derecha nacionalista más radical y al sector neoliberal de extrema derecha. “No se llevan bien entre sí, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, afirmó.

La inquietante descripción de la voz y la mirada del diablo

En sus escritos personales, el papa Francisco relató que había experimentado tres encuentros con el diablo. En esos pasajes, el entonces Pontífice incluyó descripciones de sus rasgos físicos, la mirada y hasta el sonido de su voz.

El 24 de enero de 2021, Bergoglio dejó asentado en su diario un recuerdo de esas tres situaciones en las que, de acuerdo con su propio testimonio, percibió la presencia del demonio. Dos de ellas ocurrieron mientras se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, mientras que la restante tuvo lugar en Roma, luego de su visita a Chile.

“He visto al diablo”, dejó escrito el Papa al referirse a esos episodios, que también quedaron incluidos en la última reflexión que realizó sobre su trayectoria personal, en agosto de 2024.

El primero de esos encuentros se produjo durante su período como arzobispo de Buenos Aires. De acuerdo con el relato que plasmó en su diario, se encontraba trasladándose en un auto cuando observó una presencia que reconoció como una manifestación del demonio.

El aspecto que más lo impactó fue la expresión de sus ojos. Bergoglio señaló que en ellos convivían dos cualidades opuestas, capaces de transmitir temor y atracción a la vez: “No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, escribió al recordar aquella experiencia.

Aquella aparición permaneció en su recuerdo con el paso del tiempo y fue uno de los episodios que volvió a mencionar años más tarde, cuando reconstruyó las ocasiones en las que creyó haber percibido al demonio.