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4 de noviembre de 2026 - 13:34
Jujuy.

El exsecretario de Jorge Bergoglio habló con Canal 4 y destacó la visita del Papa a la Argentina

El exsecretario de prensa de Jorge Bergoglio compartió recuerdos personales del papa Francisco y reflexionó sobre la visita de León XIV a la Argentina.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Papa Francisco - Imagen de archivo&nbsp;

Papa Francisco - Imagen de archivo 

En la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, Federico Wals, exsecretario de prensa de Jorge Bergoglio, dialogó con el programa Todo Se Ve de Canal 4 y compartió recuerdos de su relación con quien luego se convertiría en el papa Francisco. Durante la entrevista, destacó su humildad y cercanía con las personas, y aseguró que la llegada del nuevo pontífice representa una oportunidad para fortalecer la unidad y la esperanza en el país.

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Cómo era Jorge Bergoglio antes de convertirse en papa Francisco

Wals recordó con emoción los años en los que acompañó a Bergoglio durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires. Según relató, su forma de relacionarse con las personas estaba marcada por la sencillez, la escucha y el contacto permanente con la comunidad.

Uno de los aspectos que destacó fue su costumbre de utilizar el transporte público para trasladarse a distintas parroquias, incluso cuando le ofrecían llevarlo en vehículos particulares.

"Muchas veces nos querían venir a buscar para ir a una parroquia y en general no, íbamos en transporte público", recordó.

También señaló que Bergoglio prefería caminar o utilizar colectivos y subtes antes que incomodar a otras personas.

Para Wals, esa actitud reflejaba una personalidad que se mantuvo intacta incluso después de su elección como pontífice.

"Ese era el padre Jorge", expresó, al recordar su cercanía con los fieles.

La capacidad de escuchar que distinguía al papa Francisco

El exsecretario de prensa destacó especialmente la atención que Bergoglio prestaba a cada persona con la que conversaba.

Según explicó, Francisco tenía una manera particular de escuchar, que hacía sentir importante a quien estaba frente a él.

"Te miraba prestando atención a lo que vos decías y te hacía sentir que eras el centro de atención para él en ese momento", recordó.

Wals aseguró que esa actitud era genuina y que no se trataba de una conducta construida para su función pública.

También mencionó que esa misma personalidad pudo observarse durante su pontificado, cuando Francisco protagonizó gestos de espontaneidad y cercanía con la gente en el Vaticano.

Por qué el papa Francisco no pudo visitar la Argentina

Durante la entrevista, Wals también se refirió a uno de los interrogantes que acompañaron el pontificado de Francisco: los motivos por los que nunca concretó una visita a su país natal.

El exsecretario explicó que existió una intención de viajar a la Argentina, especialmente entre 2017 y 2019, pero diferentes circunstancias impidieron concretar ese proyecto.

"Francisco, que en sus comienzos por cuestiones políticas no pudo venir, después la pandemia cambió un poco toda la situación", sostuvo.

A estos factores se sumaron posteriormente los problemas de salud del pontífice.

Wals recordó que las dificultades físicas, especialmente las relacionadas con su rodilla, y sus internaciones terminaron complicando la posibilidad del viaje.

"La idea de Francisco siempre fue venir entre el 2017 y el 2019, fue lo más firme que no se pudo dar", señaló.

La visita de León XIV como reconocimiento al legado de Francisco

Para Wals, la llegada de León XIV representa un acontecimiento importante para la Iglesia y también un gesto hacia la memoria de su antecesor.

"La visita del papa León es una alegría y un regalo", afirmó.

El exsecretario sostuvo que el nuevo pontífice conoce la Argentina, mantiene vínculos personales con el país y siente un especial afecto por América Latina.

Además, consideró que su presencia también constituye una forma de reconocer la figura de Francisco.

"Creo también que esta visita de León tiene por parte de León ese reconocimiento a Francisco, a quien él tantas veces ha citado y lo recuerda con mucho cariño", expresó.

En ese sentido, destacó el significado de que el pontífice visite la tierra natal de su antecesor.

El mensaje de León XIV: unidad, esperanza y solidaridad

Wals aseguró que la visita papal estará atravesada por valores que también caracterizaron el mensaje de Francisco.

"Viene a continuar ese mensaje de Francisco, viene a traer un mensaje de unidad, viene a traer un mensaje de esperanza, viene a traer un mensaje de caridad, de amor", sostuvo.

También explicó que las referencias del Papa a la pobreza, el trabajo y la dignidad humana deben comprenderse desde el mensaje del Evangelio y no como intervenciones partidarias.

"El Papa no hace política partidaria", remarcó.

Para el exsecretario, el encuentro con León XIV también representa una invitación a recuperar los vínculos personales en una sociedad marcada por la velocidad, las pantallas y la falta de tiempo.

"Si nos uniéramos más como Argentina, seríamos imparables"

Hacia el cierre de la entrevista, Federico Wals compartió una reflexión sobre el impacto que podría dejar la visita papal en la sociedad argentina.

Consideró que el verdadero valor del acontecimiento no estará solamente en participar de una misa o escuchar un discurso, sino en llevar esos mensajes a la vida cotidiana.

"El mayor fruto de la visita va a estar ahí, lo que nos queda de su visita, de su palabra, de su encuentro, de sus gestos", afirmó.

También destacó que la organización de la visita reúne a personas de diferentes sectores, provincias e ideas, todas trabajando por un objetivo compartido.

"Si nos uniéramos más como Argentina, hoy estamos todos bajo la bandera argentina, trabajando, organizando, ayudando, colaborando para la venida del Papa", expresó.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la importancia de mantener esa unidad más allá del acontecimiento religioso.

"Si esto lo pudiéramos hacer más seguido, la verdad que seríamos imparables. ¿Qué país seríamos?", concluyó.

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