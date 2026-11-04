El mensaje del papa León XIV: "Que este viaje fortalezca la fe y renueve la esperanza"

El papa León XIV envió un mensaje especial a los peregrinos de Latinomérica antes de su visita.

A días de comenzar su recorrido por América Latina , el papa León XIV dirigió unas palabras a los peregrinos de habla hispana y manifestó su expectativa de que esta visita contribuya a " reavivar el fuego de la caridad". El mensaje estuvo vinculado con la gira que el Pontífice iniciará este viernes y que contempla escalas en Uruguay , Argentina y Perú .

País. Por la visita del papa León XIV, habrá dos cadenas nacionales: una el domingo y otra el lunes

El mensaje fue transmitido este miércoles, en el marco de la audiencia pública que presidió en la Plaza de San Pedro , ante la presencia de más de 15.000 personas . Durante su discurso, el Pontífice recuperó varias ideas de la constitución pastoral Gaudium et spes , elaborada durante el Concilio Vaticano II , para abordar cuestiones relacionadas con la organización económica , social y política desde una mirada cristiana .

A partir de esas reflexiones, sostuvo qu las convicciones religiosas deben manifestarse también a través de hechos concretos en la comunidad e instó a los fieles a participar activamente en los ámbitos donde se definen medidas que repercuten en la vida de la población .

Entre los principales temas de su mensaje a los peregrinos hispanohablantes, el papa León XIV hizo mención a su próximo viaje apostólico . El Pontífice señaló que este viernes emprenderá una visita por Uruguay , Argentina y Perú , y expresó su deseo de que la experiencia sirva para renovar los gestos de solidaridad y afianzar la vocación de servicio hacia el prójimo.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, expresó el Papa en su saludo a los fieles de lengua española.

El eje principal de la audiencia fue el papel que debe desempeñar la fe en la sociedad. En ese sentido, el Pontífice afirmó que la encarnación de Jesús dejó un legado que también implica para los creyentes asumir un compromiso con las condiciones económicas y políticas de las comunidades en las que viven.

Para profundizar en este planteo, tomó como referencia Gaudium et spes, una publicación que examina el vínculo entre la Iglesia y la sociedad actual y que incluye apartados específicos sobre economía, organización social y vida política.

El trabajo y la economía, al servicio de las personas

En el transcurso de la catequesis, el papa León XIV alertó sobre las consecuencias de un modelo de crecimiento económico que profundiza las desigualdades y no contempla la protección del medioambiente. Al respecto, explicó que la innovación tecnológica, por sí misma, no permite corregir las asimetrías existentes, sino que resulta necesario modificar también los sistemas económicos y las prácticas de la sociedad.

Asimismo, el Santo Padre resaltó que el trabajo debe ocupar un lugar fundamental en la economía, tanto por su aporte a la realización individual como por su función en el sustento de los hogares y la integración de las personas en la comunidad.

"El corazón de la economía es el trabajo", sostuvo el Pontífice. En esa línea, explicó que trabajar brinda a los individuos la posibilidad de poner en práctica sus habilidades y aportar a la construcción de una sociedad mejor, como parte de la tarea creadora de Dios.

Además, advirtió que ninguna labor debería llevarse adelante bajo circunstancias que atenten contra la dignidad de las personas, el interés colectivo o la preservación del entorno natural. Según planteó, uno de los principales retos de las naciones es generar las condiciones necesarias para que toda la población tenga la posibilidad de desplegar sus potencialidades.

En continuidad con su planteo, el Papa expresó su preocupación por el desempleo, los abusos en el ámbito laboral y las modalidades de trabajo que exponen a los empleados a situaciones que comprometen su integridad física. También defendió el derecho de los trabajadores a intervenir en las determinaciones relacionadas con su actividad y sostuvo que las diferencias deben resolverse a través de conversaciones y mecanismos pacíficos.

La catequesis también incluyó una reflexión sobre el principio que establece que los recursos del planeta deben estar disponibles para toda la humanidad. Al respecto, León XIV señaló que, de acuerdo con la doctrina cristiana, la economía tiene que orientarse al bienestar de la población y permanecer siempre bajo la conducción de las personas.

El Pontífice planteó que las políticas vinculadas con las finanzas y el funcionamiento del sistema económico deben tener en cuenta no solo las demandas del presente, sino también las de quienes habitarán el planeta en el futuro. En ese sentido, remarcó la importancia de asegurar condiciones de existencia adecuadas para cada individuo y para las distintas comunidades.

Papa León XIV.

Por otra parte, alertó sobre la importancia de erradicar las prácticas discriminatorias que perjudican especialmente a los grupos de mayor vulnerabilidad social y a las personas migrantes.

El llamado del Papa a comprometerse con la política y construir la paz

En la parte final de su exposición, el papa León XIV abordó el papel que desempeñan las instituciones políticas y el deber de quienes ejercen funciones de gobierno de trabajar en favor del bienestar colectivo. Para desarrollar este punto, recuperó los principios de Gaudium et spes vinculados con el respeto por la dignidad de cada individuo y la necesidad de establecer un marco legal que garantice la protección de sus derechos.

Asimismo, el Santo Padre señaló que tanto la Iglesia como las organizaciones políticas cuentan con independencia para actuar dentro de sus propias competencias, pero comparten el propósito de acompañar el desarrollo individual y colectivo de las personas.

En ese marco, subrayó la necesidad de que ambas instituciones trabajen de manera articulada para favorecer el bien común.

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV sorprendió a una pareja argentina en el Vaticano

Al concluir su mensaje, exhortó a los creyentes a participar activamente en los ámbitos económico y político como una forma de promover la paz. Además, dirigió un llamado particular a los jóvenes para que encuentren inspiración en las personas que demostraron su compromiso con esas áreas de la sociedad.