El Cristo de Brochero ya está en Córdoba y tendrá su lugar en la misa del papa León XIV

La emblemática figura del Cristo de Brochero arribó este martes a la ciudad de Córdoba . La escultura fue recibida en la Casa Madre de las Hermanas Esclavas , situada en David Luque 560, en el barrio General Paz , donde quedará alojada durante aproximadamente 36 horas antes de continuar su recorrido hacia la Fábrica Argentina de Aviones ( Fadea ).

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En ese predio se colocará la escultura, que ocupará un lugar central en el altar durante la celebración religiosa que encabezará el papa León XIV .

La obra tiene un significado histórico y espiritual muy especial, ya que era una de las imágenes más apreciadas por el Cura Brochero . El sacerdote había solicitado que se realizara con una característica distintiva : que el rostro de Jesús reflejara las facciones de un hombre de las sierras . Su intención era que los pobladores de Traslasierra pudieran sentirse representados en la figura de Cristo.

El arribo de la escultura a Córdoba marca un hecho inédito : después de más de un siglo , la imagen abandona por primera vez la casa de ejercicios de Traslasierra para llegar a la capital de la provincia .

"Es la primera vez. Uno lo dice rápido, pero en tantos años, más de 100, la verdad que es un pedacito de Brochero con nosotros", manifestó el padre Juan Martínez, encargado de coordinar la visita del Papa, durante una entrevista con Cadena 3.

El religioso también hizo hincapié en la relevancia espiritual de la pieza y recordó que Brochero había tenido la intención de obsequiarles a los habitantes de las sierras una imagen de Jesús cuyos rasgos les resultaran familiares y les permitieran verse reflejados en ella.

"En la Cruz se expresa el gesto más grande del amor de Dios, que es la vida ofrecida de Jesús, y Brochero quiso regalársela a sus serranos con la particularidad del rostro de un serrano", apuntó.

Y sumó: "Cuando uno mira este Cristo, nos encontramos nosotros, encontramos nuestra gente, es el rostro de los que tanto en el valle detrás de la sierra fueron a rezar y en ese Cristo descubren su propio rostro".

Una caravana acompañó el traslado

La movilización se inició por la mañana con una ceremonia religiosa de despedida en el santuario de Traslasierra, que estuvo a cargo de monseñor Alaya y contó con la presencia de creyentes de distintas localidades de la zona.

Cerca del mediodía, una caravana escoltó la figura de Cristo hasta la rotonda ubicada en el acceso a Mina Clavero. A partir de ese punto, comenzó el trayecto por el camino de las Altas Cumbres, con destino a la capital cordobesa.

El desplazamiento se llevó adelante a baja velocidad y bajo un dispositivo especial destinado a garantizar la protección de esta reliquia histórica. Si bien se esperaba que llegara cerca de las 16, el viaje sufrió algunos retrasos y la imagen finalmente ingresó más tarde a la sede de las Hermanas Esclavas.

La congregación religiosa es responsable de preservar la Casa de Ejercicios de Brochero, además de resguardar los objetos y documentos de valor histórico que allí se conservan.

La permanencia de la escultura en el barrio General Paz será transitoria. De acuerdo con lo señalado por el padre Juan, la pieza seguirá en ese lugar hasta que se ponga en marcha el proceso de armado y colocación en Fadea.

Los preparativos para instalar la escultura en el altar papal

La instalación demanda un procedimiento técnico particular, que incluye distintas tareas de sujeción para asegurar que la imagen quede firme y en la posición adecuada sobre el altar que ocupará el Santo Padre durante la ceremonia. "Hay que montarlo en el altar donde estará el Santo Padre y sabemos que hay que fijar bien. Tiene todo esto un dispositivo que requiere de tiempo", explicó el sacerdote.

De esta manera, la escultura tendrá un papel protagónico en la ceremonia religiosa y representará un vínculo entre el legado de José Gabriel del Rosario Brochero, las raíces culturales de las comunidades de las sierras y la llegada de León XIV.

"Lo tenemos que devolver", bromeó el padre Juan al referirse a la breve estadía del Cristo en Córdoba. Mientras tanto, los fieles de la capital provincial tendrán la oportunidad de recibir una imagen que durante más de un siglo permaneció ligada a la devoción de Traslasierra y que ahora tendrá un lugar destacado en uno de los acontecimientos religiosos más importantes para Córdoba.