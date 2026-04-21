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21 de abril de 2026 - 12:39
Mundo.

Javier Milei homenajeó al papa Francisco en Jerusalén

El presidente Javier Milei recordó al pontífice argentino en el primer aniversario de su muerte con un gesto íntimo en un sitio clave del cristianismo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei en el Santo Sepulcro.

Javier Milei en el Santo Sepulcro.

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El mandatario ingresó al templo a las 10:09 (hora de Argentina), vestido de traje oscuro, y participó de un momento de recogimiento en la tumba de Jesús. Allí encendió una vela en memoria del primer Papa argentino y guardó un minuto de silencio.

La ceremonia tuvo carácter íntimo y formó parte de su agenda oficial en Medio Oriente, con foco en gestos simbólicos vinculados a la religión y la historia.

Un gesto en un lugar clave del cristianismo

El Santo Sepulcro se considera uno de los sitios más importantes para la cristiandad, ya que la tradición lo identifica como el lugar donde fue sepultado Jesús. En ese escenario, Milei realizó su homenaje a Francisco.

Durante su permanencia en el interior del templo, el Presidente también dejó un mensaje escrito en honor al pontífice. El texto expresó respeto y reconocimiento hacia su figura.

La visita se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, con custodia de fuerzas locales e integrantes de la delegación argentina.

Santo Sepulcro.
Santo Sepulcro.

Santo Sepulcro.

La comitiva oficial y el recorrido

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques; y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

La delegación ingresó al templo tras recorrer a pie el barrio cristiano de la Ciudad Vieja. En el lugar, fueron recibidos por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, autoridad del Convento de Santa Catalina.

El recorrido incluyó momentos de contacto con fieles y personal de seguridad, en un clima distendido al finalizar la visita.

Actividad posterior y mensaje en redes

Tras salir del Santo Sepulcro, el Presidente accedió a tomarse una fotografía con integrantes de la custodia israelí. También saludó a un niño que portaba una bandera argentina.

Más tarde, ya en el hotel, Milei publicó un mensaje en la red social X, donde recordó su primer encuentro con el Papa en el Vaticano.

El posteo formó parte de una serie de expresiones públicas vinculadas a la fecha, en la que distintas figuras recordaron la figura de Francisco a nivel mundial.

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