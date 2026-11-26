Veteranos de Malvinas cantaron "El que no salta es un inglés" en Monte Longdon

Un grupo de veteranos de Malvinas protagonizó un emotivo momento durante su regreso a las islas, al cantar “El que no salta es un inglés” en Monte Longdon , uno de los escenarios más recordados de la guerra de 1982. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

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Los protagonistas fueron integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata , quienes viajaron al archipiélago para recorrer los lugares donde combatieron y rendir homenaje a sus compañeros caídos.

En las imágenes se observa a los veteranos entonando el tradicional cántico argentino mientras despliegan una bandera nacional sobre el terreno donde se desarrolló uno de los enfrentamientos más intensos del conflicto.

El regreso de los veteranos a Monte Longdon

El viaje se realizó entre el 14 y el 21 de noviembre de 2026, con la participación de siete excombatientes acompañados por familiares y allegados. Uno de los momentos más significativos ocurrió en Monte Longdon, ubicado en la Isla Soledad, donde durante la noche del 11 al 12 de junio de 1982 se produjo una de las batallas más duras de la Guerra de Malvinas.

En ese enfrentamiento participaron soldados argentinos del Regimiento de Infantería 7, entre ellos numerosos jóvenes provenientes de La Plata y localidades cercanas.

A 44 años de la guerra, los veteranos regresaron a ese mismo lugar y expresaron, a través del conocido cántico, su sentimiento de pertenencia y el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

La escena llamó la atención porque una canción habitualmente escuchada en estadios de fútbol fue entonada en un sitio profundamente marcado por la historia argentina.

Homenaje a los caídos en el Cementerio de Darwin

Durante su estadía, los excombatientes también visitaron el Cementerio Argentino de Darwin, donde rindieron homenaje a los soldados que murieron durante la guerra. Además, el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, los integrantes del CECIM entonaron el Himno Nacional Argentino en las islas.

El recorrido tuvo como objetivo recordar a los compañeros caídos y reencontrarse con los lugares donde los veteranos vivieron algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

El video de Monte Longdon se convirtió así en una nueva expresión de memoria y del vínculo que los excombatientes mantienen con las Islas Malvinas, más de cuatro décadas después de la guerra.