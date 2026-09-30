Japón vuelve a abrir sus puertas a la carne argentina después de 20 años

Después de dos décadas sin acceso , la carne vacuna argentina volverá a ingresar al mercado de Japón , tras las negociaciones que ambos países comenzaron en 2024. El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó el entendimiento a través de una publicación en la red social X.

Los gobiernos de Argentina y Japón definieron las exigencias sanitarias que deberán cumplir las exportaciones , un aspecto indispensable para concretar el ingreso de la producción al mercado japonés. La disposición contempla específicamente a la carne bovina , cuya comercialización quedará condicionada al cumplimiento de las pautas acordadas entre las autoridades de ambos países.

Caputo explicó que Japón adquiere carne bovina de alta calidad proveniente de distintos países por un valor superior a los USD 3.000 millones cada año y destacó que “esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”.

El titular de Economía también señaló que el entendimiento “reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”. Finalmente, remarcó: “Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

La proyección para las exportaciones de carne

El acceso de la carne argentina al mercado japonés se produce en un contexto de expectativas favorables dentro del sector ganadero, que prevé un incremento de las exportaciones de carne vacuna durante 2026.

En esa línea, el consultor especializado en el ámbito ganadero y director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, estimó que los envíos argentinos de carne bovina al exterior podrían superar los USD 3.000 millones a lo largo de 2026.

La proyección contempla el efecto del incremento de las cotizaciones internacionales, pese a que el volumen de exportaciones calculado para 2026, cercano a las 700.000 toneladas, se ubica por debajo de los niveles alcanzados en 2022 y 2024.

De acuerdo con el diagnóstico de Costamagna, la reducción de la oferta de ganado disponible, junto con la etapa de recuperación de los rodeos, provocó una caída en la producción de carne por habitante y restringió la cantidad destinada a los mercados externos. Frente a este escenario, la mejora de los precios internacionales pasó a tener una incidencia determinante sobre los ingresos generados por la actividad.

Otro dato que genera expectativas dentro de la actividad ganadera es que Argentina logró completar antes de lo previsto el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna con acceso preferencial al mercado estadounidense. El límite establecido para 2026 fue alcanzado en apenas nueve meses, antes de que terminara el año. El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, confirmó que el volumen autorizado por Estados Unidos quedó agotado con anticipación.

Las exportaciones de carne hacia Estados Unidos y otros mercados en 2026

La tendencia también podía observarse en los datos acumulados durante los primeros siete meses de 2026. Según las cifras de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Argentina envió a Estados Unidos 65.500 toneladas de carne vacuna, volumen que representó el 19,5% de todas las exportaciones del producto en ese período y significó un incremento interanual del 211,5%. A su vez, el valor medio de los embarques se ubicó en USD 8.257 por tonelada, con una suba del 13,1% frente al mismo período del año anterior.

Durante julio, Estados Unidos se posicionó como el segundo mercado de destino para la carne vacuna argentina, al concentrar el 20,8% de las exportaciones y generar operaciones por USD 92,8 millones. Luego de haber utilizado antes de tiempo el cupo disponible, el sector ganadero aguarda que el interés de los compradores estadounidenses favorezca una posible ampliación de la cuota prevista para 2027.

Por su parte, las estadísticas del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) indican que, entre enero y julio de 2026, los envíos de carne bovina argentina hacia los distintos mercados internacionales representaron ingresos por USD 2.768 millones. Durante esos siete meses se exportaron alrededor de 403.100 toneladas peso producto, lo que implicó un crecimiento interanual del 6,7% en las cantidades y del 41,8% en el valor comercializado.

La brecha entre el crecimiento registrado en volumen y el incremento medido en valor se explica por la suba de las cotizaciones internacionales. En julio, el precio medio de las exportaciones de carne vacuna refrigerada y congelada se ubicó en USD 7.123 por tonelada, lo que representó un incremento del 27,5% respecto del mismo mes de 2025. Además, el valor promedio resultó 1,3% superior al registrado en junio.

Con el 59,8% de los envíos acumulados entre enero y julio, China continuó siendo el principal comprador de carne vacuna argentina. Solamente durante julio, las exportaciones de carne deshuesada hacia ese mercado alcanzaron las 21.000 toneladas, por un valor total de USD 126,3 millones. El precio promedio de esas operaciones fue de USD 6.010 por tonelada.

El comportamiento de las exportaciones fue diferente según el mercado de destino. En lo que va del año, los embarques hacia Israel registraron un incremento del 25% y alcanzaron las 35.200 toneladas, mientras que los envíos a Chile experimentaron una baja del 17%, hasta ubicarse en 9.100 toneladas. Por otro lado, durante julio las ventas externas de menudencias y productos bovinos elaborados alcanzaron las 9.500 toneladas, por un monto de USD 26,5 millones.