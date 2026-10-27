Desde el 1 de noviembre se podrá consultar el padrón provisorio en Jujuy y realizar reclamos

Los jujeños podrán consultar sus datos en el padrón electoral provisorio a partir del 1 de noviembre. La Secretaría Electoral de Jujuy confirmó que el registro permanecerá disponible durante 30 días , un plazo en el que los ciudadanos podrán revisar su información personal y presentar reclamos si encuentran errores.

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Esta instancia permitirá comprobar que los datos registrados coincidan con los del Documento Nacional de Identidad (DNI) y solicitar las modificaciones necesarias antes de que se confeccione el padrón definitivo para el próximo año electoral.

La verificación se podrá realizar por internet, a través de la página oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Para acceder al registro, los ciudadanos deberán ingresar al siguiente enlace: hacer click aquí.

Desde la Secretaría Electoral recomendaron aprovechar este período para controlar la información personal y confirmar que cada elector figure correctamente en el sistema.

Qué hacer si hay errores en el padrón electoral

Si una persona no aparece en el registro, encuentra información incorrecta o detecta diferencias entre los datos publicados y los que figuran en su DNI, podrá realizar una presentación ante la Cámara Nacional Electoral.

El procedimiento estará habilitado de manera online mediante la plataforma destinada a recibir reclamos: hacer click aquí para reclamos.

Para solicitar una corrección, será necesario completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación que respalde el pedido. Según el tipo de inconveniente, se podrá requerir una copia del DNI, un acta de nacimiento u otra constancia que permita acreditar los datos del ciudadano.