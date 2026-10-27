Desde el 1 de noviembre se podrá consultar el padrón provisorio en Jujuy y realizar reclamos

Los jujeños podrán consultar sus datos en el padrón electoral provisorio a partir del 1 de noviembre. La Secretaría Electoral de Jujuy confirmó que el registro permanecerá disponible durante 30 días, un plazo en el que los ciudadanos podrán revisar su información personal y presentar reclamos si encuentran errores.
Esta instancia permitirá comprobar que los datos registrados coincidan con los del Documento Nacional de Identidad (DNI) y solicitar las modificaciones necesarias antes de que se confeccione el padrón definitivo para el próximo año electoral.
Dónde consultar el padrón electoral en Jujuy
La verificación se podrá realizar por internet, a través de la página oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Para acceder al registro, los ciudadanos deberán ingresar al siguiente enlace: hacer click aquí.
Desde la Secretaría Electoral recomendaron aprovechar este período para controlar la información personal y confirmar que cada elector figure correctamente en el sistema.
Qué hacer si hay errores en el padrón electoral
Si una persona no aparece en el registro, encuentra información incorrecta o detecta diferencias entre los datos publicados y los que figuran en su DNI, podrá realizar una presentación ante la Cámara Nacional Electoral.
El procedimiento estará habilitado de manera online mediante la plataforma destinada a recibir reclamos: hacer click aquí para reclamos.
Para solicitar una corrección, será necesario completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación que respalde el pedido. Según el tipo de inconveniente, se podrá requerir una copia del DNI, un acta de nacimiento u otra constancia que permita acreditar los datos del ciudadano.
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