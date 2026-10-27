martes 27 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2026 - 12:47
Política.

Confirmado: el gobierno no felicitará a Lula Da Silva por su triunfo y aumenta la crisis con Brasil

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que no habrá un pronunciamiento oficial y atribuyó la decisión a las diferencias ideológicas entre ambos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El gobierno argentino confirmó que no felicitará a Lula por su victoria y crece la tensión con Brasil.

El gobierno argentino confirmó que no felicitará a Lula por su victoria y crece la tensión con Brasil.

El Gobierno anunció este martes que no enviará felicitaciones a Lula da Silva por imponerse en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo en Brasil. Consultado sobre si el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiría un reconocimiento del resultado, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, respondió que “No va a haber un comunicado oficial”.

Lee además
Lula da Silva.
Política.

Lula da Silva le ganó el balotaje a Bolsonaro y seguirá siendo el presidente de Brasil
Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula en Brasil: La grieta es muy fuerte
Política.

Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula da Silva en Brasil: "La grieta es muy fuerte"

La postura oficial, expresada dos días después del cierre de la votación, deja a la Argentina como el único país de Sudamérica que todavía no reconoció formalmente el triunfo del dirigente del PT.

Las tensiones entre Milei y Lula y el impacto en la relación bilateral

El vínculo entre ambos gobiernos ya atravesaba tensiones, con embajadas sin embajadores desde agosto y cruces de agravios entre los presidentes. A ese escenario se suma ahora una pesquisa de la Policía Federal de Brasil para determinar si Flávio Bolsonaro buscó salir del país a través de la frontera con Misiones.

Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, Ravier afirmó que la administración argentina “tomó nota del resultado electoral”. También recordó que, tras la elección de Javier Milei en 2023, el mandatario de Brasil no tuvo un gesto personal para felicitarlo. En ese sentido, sostuvo: “No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

Al ser interrogado sobre las posibles consecuencias de esta decisión en el vínculo bilateral, Ravier respondió: “Para el presidente es mucho más importante el pueblo que las diferencias, y digamos, los dos pueblos y el comercio y las relaciones que puedan generarse, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios. El canciller lo ha dicho cantidad de veces. Del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate televisado

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate televisado

Y añadió: ”Seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse lo van a poder seguir haciendo con total normalidad”.

Investigan si Flávio Bolsonaro intentó ingresar a la Argentina

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo argentino conceda asilo político a Flávio Bolsonaro, el portavoz presidencial descartó que exista una solicitud al respecto y afirmó que “no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar”.

En paralelo, la Policía Federal brasileña inició una investigación y se comunicó con funcionarios argentinos para determinar si el senador y ex candidato a presidente atravesó la frontera por Misiones con el objetivo de tomar en Puerto Iguazú un avión privado, identificado con la matrícula LV-JQW, que tenía previsto volar hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.

Al mediodía de este martes, todavía no se conocía dónde estaba Bolsonaro. De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, no existen constancias de que haya ingresado legalmente al territorio argentino. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que “no se registra ingreso alguno a la República Argentina”.

Además, explicó que, a raíz de la repercusión pública que generó la presencia del avión en Puerto Iguazú, se pusieron en marcha verificaciones sobre la aeronave y sus ocupantes. Tras las revisiones, se comprobó que “la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lula da Silva le ganó el balotaje a Bolsonaro y seguirá siendo el presidente de Brasil

Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula da Silva en Brasil: "La grieta es muy fuerte"

Javier Milei saludó con un "Six Seven" y sigue sin hablar sobre la victoria de Lula en Brasil

El Gobierno argentino negó haber recibido un pedido de asilo de Flávio Bolsonaro

El Gobierno aclaró por qué Javier Milei tenía una venda en el cuello

Lo que se lee ahora
desde el 1 de noviembre se podra consultar el padron provisorio en jujuy y realizar reclamos
Política.

Desde el 1 de noviembre se podrá consultar el padrón provisorio en Jujuy y realizar reclamos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos en Argentina. En Jujuy, además, habrá asueto administrativo y escolar el lunes 2.
Sociedad.

Feriados nacionales y asuetos de noviembre 2026: tres fines de semana largos en Jujuy

Marcelo Ponce y Carlín Andrade distinguidos video
Jujuy.

Noche de Gala de la FNE: Carlín Andrade y Marcelo Ponce fueron reconocidos

Buscan intensamente a una mujer de 24 años y a un bebé de cinco meses en Jujuy
Urgente.

Buscan intensamente a una mujer de 24 años y a un bebé de cinco meses en Jujuy

Leila y su madre contaron el calvario que vivieron.
Jujuy.

Accidente en Alto Comedero: "Por favor pará", el duro relato de la mujer que fue arrastrada varios metros arriba de un auto

El Niño en Jujuy: sequía en la Puna y preocupación por posibles lluvias intensas en los Valles video
Fenómenos.

El Niño en Jujuy: sequía en la Puna y preocupación por posibles lluvias intensas en los Valles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel