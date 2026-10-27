Confirmado: el gobierno no felicitará a Lula Da Silva por su triunfo y aumenta la crisis con Brasil

El gobierno argentino confirmó que no felicitará a Lula por su victoria y crece la tensión con Brasil.

El Gobierno anunció este martes que no enviará felicitaciones a Lula da Silva por imponerse en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo en Brasil . Consultado sobre si el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiría un reconocimiento del resultado, el portavoz presidencial, Adrián Ravier , respondió que “ No va a haber un comunicado oficial ”.

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La postura oficial , expresada dos días después del cierre de la votación, deja a la Argentina como el único país de Sudamérica que todavía no reconoció formalmente el triunfo del dirigente del PT .

El vínculo entre ambos gobiernos ya atravesaba tensiones , con embajadas sin embajadores desde agosto y cruces de agravios entre los presidentes. A ese escenario se suma ahora una pesquisa de la Policía Federal de Brasil para determinar si Flávio Bolsonaro buscó salir del país a través de la frontera con Misiones .

"Tomamos nota de lo que pasó en Brasil. En 2023 cuando ganó Milei no hubo ningún gesto de Lula"Adrián Ravier dijo que "no hay ningún pedido de asilo político de Flávio Bolsonaro" y afirmó: "No vamos a realizar un comunicado por la victoria".

Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada , Ravier afirmó que la administración argentina “ tomó nota del resultado electoral ”. También recordó que, tras la elección de Javier Milei en 2023, el mandatario de Brasil no tuvo un gesto personal para felicitarlo. En ese sentido, sostuvo: “ No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

Al ser interrogado sobre las posibles consecuencias de esta decisión en el vínculo bilateral, Ravier respondió: “Para el presidente es mucho más importante el pueblo que las diferencias, y digamos, los dos pueblos y el comercio y las relaciones que puedan generarse, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios. El canciller lo ha dicho cantidad de veces. Del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”.

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Y añadió: ”Seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse lo van a poder seguir haciendo con total normalidad”.

Investigan si Flávio Bolsonaro intentó ingresar a la Argentina

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo argentino conceda asilo político a Flávio Bolsonaro, el portavoz presidencial descartó que exista una solicitud al respecto y afirmó que “no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar”.

En paralelo, la Policía Federal brasileña inició una investigación y se comunicó con funcionarios argentinos para determinar si el senador y ex candidato a presidente atravesó la frontera por Misiones con el objetivo de tomar en Puerto Iguazú un avión privado, identificado con la matrícula LV-JQW, que tenía previsto volar hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.

Al mediodía de este martes, todavía no se conocía dónde estaba Bolsonaro. De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, no existen constancias de que haya ingresado legalmente al territorio argentino. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que “no se registra ingreso alguno a la República Argentina”.

Además, explicó que, a raíz de la repercusión pública que generó la presencia del avión en Puerto Iguazú, se pusieron en marcha verificaciones sobre la aeronave y sus ocupantes. Tras las revisiones, se comprobó que “la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.