El Senado aprobó beneficios fiscales para inversiones desde USD 12 millones: qué establece el proyecto

El Senado de la Nación aprobó este jueves 29 de octubre el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa que contempla beneficios impositivos para empresas que realicen inversiones productivas de al menos 12 millones de dólares en Argentina. La propuesta obtuvo 60 votos a favor y dos en contra, por lo que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

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El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, Eduardo Vischi, y recibió el acompañamiento del oficialismo y de otros sectores parlamentarios. Los únicos votos negativos fueron de los representantes de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia.

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes busca promover proyectos productivos mediante herramientas tributarias destinadas a reducir los costos de inversión.

Entre sus principales beneficios se encuentran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La amortización acelerada permite que las empresas descuenten fiscalmente sus inversiones en un período más corto que el habitual, mientras que la devolución anticipada del IVA busca facilitar la recuperación de fondos destinados a nuevos proyectos.

El régimen contempla inversiones realizadas durante los primeros dos años de vigencia de la futura ley y establece un esquema de estabilidad tributaria por 30 años.

Qué empresas y actividades podrán acceder al régimen

La iniciativa está destinada a empresas que desarrollen inversiones productivas iguales o superiores a USD 12 millones y que cumplan con las condiciones establecidas en el proyecto.

Entre las actividades alcanzadas se encuentran la adquisición, fabricación o importación de maquinaria nueva, obras industriales, sistemas de riego, equipos de eficiencia energética y mallas antigranizo para el sector agropecuario.

También se incluyen determinadas inversiones vinculadas con la pesca, la producción forestal, la industrialización de la madera y la incorporación de bienes destinados a actividades productivas.

En cambio, quedan excluidos los automóviles, los activos financieros, las inversiones de cartera y los bienes de cambio.

El proyecto establece un compromiso con proveedores argentinos

Uno de los puntos incorporados durante el tratamiento legislativo fue la obligación de contemplar la contratación de proveedores nacionales.

La modificación establece que los proyectos deberán asumir un compromiso de contratación local equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada a proveedores de bienes transables, siempre que exista oferta nacional disponible en condiciones de mercado.

La incorporación fue promovida por los senadores Maximiliano Abad, Martín Goerling y Carlos Espínola, con el objetivo de vincular los beneficios fiscales con la participación de empresas argentinas.

Durante el debate, Vischi defendió la propuesta y sostuvo: “Esto no es un privilegio tributario, sino una herramienta para movilizar el capital productivo a través de proveedores”.

Qué falta para que el régimen entre en vigencia

La media sanción del Senado no implica que los beneficios ya estén disponibles para las empresas.

El proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados. Si se convierte en ley, las compañías interesadas tendrán que presentar sus planes de inversión y cumplir los requisitos establecidos para acceder a los incentivos.

Durante la discusión también surgieron cuestionamientos sobre el impacto fiscal y la coexistencia de distintos regímenes de promoción de inversiones, planteados por legisladores de la oposición.

La iniciativa busca complementar los mecanismos vigentes para proyectos de distintas escalas, especialmente aquellos que no alcanzan los montos requeridos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).