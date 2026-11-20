Investigan un presunto filicidio en San Antonio tras el hallazgo de un feto en una vivienda

Un presunto caso de filicidio es investigado en la localidad de San Antonio, provincia de Jujuy, tras el hallazgo de un feto dentro del ropero de una habitación. La mujer involucrada habría atravesado un parto espontáneo durante la madrugada del lunes y permanece internada en el hospital de El Carmen.

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El suboficial Luis Martínez, integrante del área de Prensa de la Policía de Jujuy , brindó detalles del hecho en diálogo con Canal 4 y explicó cómo se inició la investigación. Fue la propia madre de la mujer quien alertó al personal policial luego de advertir una situación de emergencia al ingresar a la habitación de su hija.

“La madre había llamado al personal policial, constatando que en el domicilio la hija habría tenido un hecho de sangre cuando abrió la puerta de la habitación”, relató Martínez.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del SAME, cuyo personal advirtió que la mujer podría haber atravesado un parto. La paciente fue trasladada de urgencia al hospital de El Carmen , donde permanece internada y en recuperación.

El hallazgo y la situación de la mujer

Tras el traslado de la paciente, personal de Criminalística se presentó en el domicilio para realizar las pericias correspondientes. Durante la inspección de la habitación, los efectivos encontraron un feto dentro de un ropero, circunstancia que dio lugar a nuevas medidas investigativas.

Martínez confirmó que se realizará una autopsia, aunque todavía no se precisó la fecha del procedimiento. El examen forense será fundamental para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si hubo nacimiento con vida.

Respecto del estado de salud de la mujer, el suboficial indicó:

“Está internada, está en recuperación. Luego de ello se le tomará la declaración correspondiente”. “Está internada, está en recuperación. Luego de ello se le tomará la declaración correspondiente”.

Consultado sobre una posible demora o detención, Martínez aclaró que esa decisión corresponde al fiscal interviniente y que, por el momento, se desconoce su situación procesal. Asimismo, adelantó que se tomarán declaraciones a los familiares para reconstruir lo sucedido durante aquella madrugada.

La investigación continúa y, hasta el momento, no se confirmó ninguna imputación ni se estableció la existencia de una conducta delictiva.

Qué es el filicidio

El filicidio es el término utilizado para describir la muerte de un hijo o una hija provocada por alguno de sus progenitores. En Argentina, no constituye una figura penal autónoma, sino que puede encuadrarse como homicidio agravado por el vínculo, contemplado en el artículo 80 del Código Penal.

En este caso, las pericias y la autopsia serán determinantes para establecer qué ocurrió y si corresponde avanzar con una acusación penal.