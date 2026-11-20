Tabaco en Jujuy: Pedro Pascuttini pidió mejorar la recaudación del FET y combatir el comercio ilegal.

La producción de tabaco en Jujuy atraviesa un momento complejo , marcado por la disminución de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), la evasión fiscal y el avance del contrabando. Ante este escenario, representantes de las siete provincias tabacaleras del país mantuvieron una reunión plenaria en Buenos Aires para analizar las dificultades del sector e impulsar cambios legislativos que permitan fortalecer esta economía regional.

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Jujuy. Tabaco en Jujuy: "Estamos en momentos difíciles y con muchas limitantes"

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, explicó en diálogo con Canal 4 que el encuentro se desarrolló el martes en las instalaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con la participación de legisladores nacionales y provinciales, funcionarios y representantes de las distintas regiones productoras.

“Estamos en momentos difíciles y con muchas limitantes a seguir produciendo" “Estamos en momentos difíciles y con muchas limitantes a seguir produciendo"

“Estamos en momentos difíciles y con muchas limitantes a seguir produciendo”, manifestó el dirigente al describir la situación que atraviesa la actividad. Durante la reunión, cada provincia expuso sus problemáticas y planteó posibles alternativas para garantizar la continuidad de la producción. Uno de los principales puntos de acuerdo fue la necesidad de impulsar una modificación legislativa que permita recuperar los ingresos del Fondo Especial del Tabaco.

“Cada provincia expresó sus dificultades, cuáles son sus problemas, cuáles son las vías de ir corrigiendo, de ir dando solución” “Cada provincia expresó sus dificultades, cuáles son sus problemas, cuáles son las vías de ir corrigiendo, de ir dando solución”

Tabaco en Jujuy: Pedro Pascuttini pidió mejorar la recaudación del FET y combatir el comercio ilegal.

Buscan incorporar los vapeadores y otros productos de nicotina al Fondo Especial del Tabaco

La disminución de los recursos del FET constituye una de las principales preocupaciones de los productores. Por ese motivo, las provincias tabacaleras impulsan un proyecto de ley que busca ampliar la base de recaudación mediante la incorporación de nuevos productos. La propuesta contempla que los productos de tabaco calentado, los vapeadores y las bolsitas de nicotina comiencen a tributar impuestos internos y realicen los aportes correspondientes al Fondo Especial del Tabaco.

Pascuttini destacó la unidad alcanzada entre las provincias y “esta decisión de los productores de seguir peleando muy fuerte para que podamos mejorar lo que es la cuantía de los recursos del Fondo Especial del Tabaco”.

El dirigente indicó que el proyecto ya fue presentado en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación y que continuarán las gestiones con los legisladores nacionales por Jujuy. En ese sentido, consideró que el tratamiento del Presupuesto Nacional podría representar una oportunidad para avanzar con la iniciativa.

“Entendemos que hay una oportunidad, que es la Ley de Presupuestos de la Nación, donde alguna parte del articulado pueda también incluirse”, expresó.

Según Pascuttini, estas modificaciones no solamente beneficiarían a las provincias productoras, sino que también permitirían fortalecer los ingresos tributarios del Estado nacional.

El contrabando y la evasión, dos fuertes amenazas para la producción tabacalera

Otro de los planteos centrales de la reunión fue la necesidad de intensificar los controles sobre el ingreso y la comercialización ilegal de productos derivados del tabaco.

Pascuttini advirtió que estas prácticas perjudican directamente a los productores que cumplen con sus obligaciones fiscales y afectan la recaudación destinada al sostenimiento de la actividad.

El presidente de la Cámara del Tabaco pidió “un fuerte control a todo lo que es el contrabando, a todo lo que es la falsificación, la evasión, la inconducta fiscal”.

“un fuerte control a todo lo que es el contrabando”. “un fuerte control a todo lo que es el contrabando”.

También cuestionó el comportamiento tributario de algunas industrias que, según sostuvo, no realizan los aportes correspondientes al Fondo Especial del Tabaco.

Consultado sobre el impacto del comercio ilegal, Pascuttini fue contundente: “Enormemente está afectando”.

El dirigente explicó que la extensa frontera argentina representa un desafío para los organismos de control y aseguró que la procedencia de los productos ingresados ilegalmente ya no se limita a países vecinos como Paraguay y Bolivia.

“Sabemos que está viniendo este contrabando de parte del sudeste asiático” “Sabemos que está viniendo este contrabando de parte del sudeste asiático”

Además del perjuicio económico y tributario, manifestó su preocupación por la composición de los productos comercializados ilegalmente y la ausencia de controles sobre su fabricación.

“En algunos casos se duda hasta que sea de tabaco” “En algunos casos se duda hasta que sea de tabaco”

De esta manera, las siete provincias productoras buscan avanzar con una agenda común que permita recuperar recursos, exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reforzar los controles contra el comercio ilegal.

Para Jujuy, el resultado de estas gestiones resulta especialmente relevante por el lugar que ocupa la producción tabacalera dentro de su economía regional.