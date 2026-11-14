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14 de noviembre de 2026 - 10:13
Mundo.

Estados Unidos reanudó los vuelos tras una falla en el sistema aéreo

Tras más de cinco horas de suspensión, la FAA habilitó los despegues en todo el país. Casi 7.000 vuelos sufrieron demoras o cancelaciones.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Reanudan vuelos cancelados en EE UU

Reanudan vuelos cancelados en EE UU

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la suspensión nacional de despegues que había paralizado las operaciones aéreas por una falla en los sistemas de comunicación y control del tráfico aéreo. La decisión permitió reanudar progresivamente los vuelos en los aeropuertos del país después de aproximadamente cinco horas de interrupción.

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La autorización para volver a despegar fue confirmada por la FAA después de que los técnicos verificaran la estabilidad de los sistemas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, brindaron detalles del incidente durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Aunque las autoridades descartaron que existieran indicios de un ataque informático, reconocieron que todavía debían investigar las causas técnicas de la interrupción.

Una falla tecnológica detrás de la suspensión de vuelos

La explicación oficial apuntó a la infraestructura tecnológica que sostiene las comunicaciones entre los controladores aéreos y las aeronaves. Duffy explicó que los equipos de una red antigua de telecomunicaciones comenzaron a experimentar inconvenientes después de recibir un volumen de datos que no pudieron procesar correctamente.

Según detalló, los routers y otros componentes del sistema registraron inconsistencias en la información. Ante el riesgo de trabajar con datos poco confiables sobre el movimiento de las aeronaves, se resolvió interrumpir los despegues como medida preventiva.

El funcionario también reconoció que parte de la infraestructura continúa utilizando tecnología analógica y equipamiento antiguo, mientras que los nuevos dispositivos incorporados no presentaron los mismos inconvenientes.

La situación volvió a poner bajo discusión el estado de los sistemas de navegación y control aéreo de Estados Unidos, una infraestructura fundamental para garantizar la seguridad de uno de los espacios aéreos con mayor movimiento del mundo.

Qué dijeron sobre un posible ciberataque

La interrupción generó preocupación por la posibilidad de que se tratara de una acción informática maliciosa. Sin embargo, Mullin aseguró que, hasta el momento de la conferencia, los equipos de seguridad no habían encontrado evidencias que apuntaran a esa hipótesis.

También descartó una relación con la caída de los servidores de Microsoft y sostuvo que no existían indicios de un ataque mediante inteligencia artificial.

De todos modos, el secretario de Seguridad Nacional evitó garantizar que esa posibilidad estuviera completamente descartada. Explicó que las investigaciones continuarían para determinar el origen preciso del problema.

Por su parte, el presidente Donald Trump consideró que el episodio parecía estar relacionado con la dependencia de sistemas antiguos y con la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica de la aviación estadounidense.

Miles de pasajeros afectados y demoras que podrían continuar

La suspensión tuvo consecuencias inmediatas en los principales aeropuertos del país. Los aviones que aguardaban autorización para despegar quedaron retenidos en tierra, mientras las compañías debieron reorganizar sus operaciones.

La medida también obligó a modificar itinerarios y generó complicaciones para las aeronaves que ya estaban en vuelo, cuyos aterrizajes debieron coordinarse bajo procedimientos especiales.

La reapertura del espacio aéreo no significó que todos los servicios pudieran normalizarse de inmediato. Duffy advirtió que la recuperación dependería de la disponibilidad de aviones, pilotos y tripulaciones que habían quedado fuera de posición durante la interrupción.

El funcionario anticipó que parte de los vuelos pendientes podrían trasladarse a la jornada siguiente y reconoció que recuperar el funcionamiento habitual llevaría tiempo.

La preocupación también alcanzó a los pasajeros que tenían previsto viajar durante los días posteriores, en una etapa de alta demanda por la proximidad del feriado de Acción de Gracias.

Lentamente se normaliz&oacute; la partida de aviones en EE UU

Lentamente se normalizó la partida de aviones en EE UU

La antigüedad de los sistemas vuelve a quedar bajo la lupa

El episodio reabrió el debate sobre la necesidad de modernizar la infraestructura de navegación aérea estadounidense. La falla dejó en evidencia la vulnerabilidad que puede generar la convivencia entre equipos antiguos y nuevas tecnologías cuando no existe una integración adecuada.

Duffy reclamó mayores inversiones para completar la actualización del sistema de control del tráfico aéreo y sostuvo que las soluciones parciales no alcanzan para garantizar la estabilidad de una infraestructura de semejante dimensión.

La prioridad inmediata, según las autoridades, será completar el análisis técnico, mantener operativos los sistemas restablecidos y recuperar progresivamente los vuelos afectados.

La reanudación de los despegues permitió superar la emergencia inicial, aunque el impacto sobre las aerolíneas y los pasajeros podría extenderse durante las siguientes jornadas.

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