Fin de semana largo: cómo están los pasos fronterizos a Bolivia y cuánto vale el cambio

Fin de semana largo en la Argentina y los pasos fronterizos a Bolivia desde Aguas Blancas , en la provincia de Salta, se encuentran habilitados este sábado 21 de noviembre . En el inicio del fin de semana largo en Argentina, quienes planean viajar a Bermejo para realizar compras o disfrutar de unos días de descanso cuentan con dos alternativas para cruzar la frontera: el puente internacional y el Puerto Las Chalanas. Según el reporte fronterizo de este sábado, la actividad comercial se desarrolla con normalidad tanto en Aguas Blancas como en Bermejo.

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El fin de semana largo se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

A la altura del río Pescado, sobre Ruta 50, Vialidad Nacional informó que hay máquinas trabajando y tránsito guiado por personal vial.

Ruta Nacional 50, tramo Orán – Aguas Blancas: transitar con precaución. Se realizan controles de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Su funcionamiento está sujeto a las condiciones del río.

El traslado se realiza mediante embarcaciones autorizadas que cruzan el río Bermejo.

Horario habitual de atención migratoria: de 7 a 19 horas.

Último ejemplar del DNI físico vigente y en buen estado o pasaporte vigente.

En caso de viajar con menores de 18 años, documentación que acredite el vínculo familiar.

Si el menor viaja con uno solo de sus progenitores, autorización del progenitor que no viaja.

Si viaja solo o con terceros, autorización de ambos progenitores, según corresponda.

No se puede cruzar la frontera únicamente con la constancia de DNI en trámite.

Requisitos para viajar en vehículo particular

Licencia de conducir vigente.

Cédula de identificación del vehículo.

Seguro con cobertura en Bolivia.

Autorización correspondiente si el conductor no es titular del vehículo.

Formulario aduanero OM-2262 para la salida y admisión temporal del vehículo.

Se recomienda verificar toda la documentación antes de emprender el viaje para evitar inconvenientes en los controles fronterizos.

Compras en Bolivia: cuánto valen los pesos argentinos y el dólar

Uno de los datos más consultados por quienes viajan a Bermejo durante el fin de semana largo es la cotización de las monedas.

Según el reporte fronterizo de este sábado 21 de noviembre, los valores de referencia son los siguientes:

Peso argentino a boliviano

Venta: 7,10 bolivianos por cada $1.000 argentinos.

Compra: 6,90 bolivianos por cada $1.000 argentinos.

Dólar estadounidense a peso argentino

Venta: $1.700.

Compra: $1.680.

Dólar estadounidense a boliviano

Venta: 11,90 bolivianos.

Compra: 11,70 bolivianos.

Estas cotizaciones corresponden al mercado cambiario fronterizo y pueden variar durante la jornada según el operador.

Para quienes viajen con la intención de realizar compras, se recomienda comparar los precios y las cotizaciones antes de cambiar dinero, conservar los comprobantes de compra y consultar las disposiciones aduaneras para el ingreso de mercadería a Argentina.

También es importante verificar el estado de los pasos fronterizos antes de salir, especialmente si se registran lluvias o crecidas del río Bermejo.