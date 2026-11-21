Fin de semana largo en la Argentina y los pasos fronterizos a Bolivia desde Aguas Blancas, en la provincia de Salta, se encuentran habilitados este sábado 21 de noviembre. En el inicio del fin de semana largo en Argentina, quienes planean viajar a Bermejo para realizar compras o disfrutar de unos días de descanso cuentan con dos alternativas para cruzar la frontera: el puente internacional y el Puerto Las Chalanas. Según el reporte fronterizo de este sábado, la actividad comercial se desarrolla con normalidad tanto en Aguas Blancas como en Bermejo.
El fin de semana largo se extenderá hasta el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
Pasos fronterizos a Bolivia: horarios, documentación y estado de las rutas
Quienes tengan previsto viajar hacia Bermejo podrán hacerlo mediante dos cruces internacionales:
Puente Internacional Aguas Blancas – Bermejo
Puerto Las Chalanas – Bermejo
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Estado: habilitado.
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Horario habitual de atención migratoria: de 7 a 19 horas.
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Tipo de paso: fluvial.
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El traslado se realiza mediante embarcaciones autorizadas que cruzan el río Bermejo.
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Su funcionamiento está sujeto a las condiciones del río.
Estado de las rutas
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Ruta Nacional 50, tramo Orán – Aguas Blancas: transitar con precaución. Se realizan controles de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.
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Ruta Bermejo – Tarija: circular con precaución.
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A la altura del río Pescado, sobre Ruta 50, Vialidad Nacional informó que hay máquinas trabajando y tránsito guiado por personal vial.
Qué documentación se necesita para viajar a Bolivia
Los ciudadanos argentinos deberán presentar:
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Último ejemplar del DNI físico vigente y en buen estado o pasaporte vigente.
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En caso de viajar con menores de 18 años, documentación que acredite el vínculo familiar.
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Si el menor viaja con uno solo de sus progenitores, autorización del progenitor que no viaja.
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Si viaja solo o con terceros, autorización de ambos progenitores, según corresponda.
No se puede cruzar la frontera únicamente con la constancia de DNI en trámite.
Requisitos para viajar en vehículo particular
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Licencia de conducir vigente.
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Cédula de identificación del vehículo.
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Seguro con cobertura en Bolivia.
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Autorización correspondiente si el conductor no es titular del vehículo.
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Formulario aduanero OM-2262 para la salida y admisión temporal del vehículo.
Se recomienda verificar toda la documentación antes de emprender el viaje para evitar inconvenientes en los controles fronterizos.
Compras en Bolivia: cuánto valen los pesos argentinos y el dólar
Uno de los datos más consultados por quienes viajan a Bermejo durante el fin de semana largo es la cotización de las monedas.
Según el reporte fronterizo de este sábado 21 de noviembre, los valores de referencia son los siguientes:
Peso argentino a boliviano
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Venta: 7,10 bolivianos por cada $1.000 argentinos.
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Compra: 6,90 bolivianos por cada $1.000 argentinos.
Dólar estadounidense a peso argentino
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Venta: $1.700.
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Compra: $1.680.
Dólar estadounidense a boliviano
Estas cotizaciones corresponden al mercado cambiario fronterizo y pueden variar durante la jornada según el operador.
Para quienes viajen con la intención de realizar compras, se recomienda comparar los precios y las cotizaciones antes de cambiar dinero, conservar los comprobantes de compra y consultar las disposiciones aduaneras para el ingreso de mercadería a Argentina.
También es importante verificar el estado de los pasos fronterizos antes de salir, especialmente si se registran lluvias o crecidas del río Bermejo.
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