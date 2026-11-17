Un corte total en avenida Bolivia se registra este martes 17 de noviembre en el barrio Los Huaicos, en San Salvador de Jujuy , debido a trabajos de mantenimiento que realiza la empresa Savio. La interrupción afecta la circulación vehicular a la altura de la escuela Macedonio Graz y tendrá una duración estimada de cuatro horas, por lo que se puede extender hasta las 16hs aproximadamente.

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La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que el sector afectado se encuentra aproximadamente a la altura del 3121 de avenida Bolivia, una zona de circulación habitual para vecinos, estudiantes y conductores que se desplazan por el norte de la capital jujeña.

Mientras se desarrollan las tareas, se dispusieron desvíos preventivos para ordenar el tránsito y evitar inconvenientes en los accesos al sector.

Según la información oficial, la interrupción comprende el sector de avenida Bolivia cercano a la escuela Macedonio Graz, en el barrio Los Huaicos. Los trabajos están a cargo de personal de la empresa Savio y se prevé que demanden aproximadamente cuatro horas.

Durante ese período no estará habilitada la circulación por el tramo afectado. Por este motivo, los automovilistas deberán seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y utilizar recorridos alternativos.

Por el momento, no se informó un horario exacto de finalización de las tareas.

Recomendaciones para circular por la zona

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial solicitó a los conductores extremar las precauciones mientras continúen los trabajos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad al aproximarse al sector intervenido.

Mantener una distancia de frenado adecuada entre vehículos.

Respetar la señalización vial y los desvíos establecidos.

Seguir las indicaciones del personal policial y de tránsito.

Prever recorridos alternativos para evitar demoras.

La circulación habitual por avenida Bolivia se restablecerá una vez que finalicen las tareas y estén dadas las condiciones de seguridad para habilitar nuevamente la calzada.