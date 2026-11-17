A 160 años del nacimiento de Lola Mora: su historia y el legado que dejó en Jujuy

Este 17 de noviembre se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Lola Mora , una de las escultoras más importantes de la historia argentina, cuyo legado artístico permanece vigente en Jujuy. En diálogo con Canal 4, Silvia Rey Campero recordó su trayectoria, los desafíos que enfrentó como mujer y las obras que dejó en la provincia

Jujuy. El gobernador Carlos Sadir recorrió las obras en el Centro Cultural Lola Mora: está en un 90%

“Lola Mora es una mujer que realmente es un ejemplo para todas” “Lola Mora es una mujer que realmente es un ejemplo para todas”

Expresó Rey Campero, quien destacó su personalidad inquieta, su talento y su determinación para desarrollar proyectos que, en aquel momento, resultaban poco habituales para una mujer.

Durante la entrevista, Silvia Rey Campero recordó que Lola Mora no solamente dejó importantes esculturas en la provincia, sino que también participó en proyectos relacionados con el diseño de espacios públicos y la planificación urbana.

Según explicó, la artista estuvo a cargo del área de Parques y Jardines de la Municipalidad, una responsabilidad que implicaba dirigir equipos de trabajo integrados principalmente por hombres.

“Era una mujer que no tenía miedo a mostrar lo que sabía hacer y lo que le gustaba. Y eso, en esa época, lo hace muchísimo más valioso” “Era una mujer que no tenía miedo a mostrar lo que sabía hacer y lo que le gustaba. Y eso, en esa época, lo hace muchísimo más valioso”

Entre sus aportes, Rey Campero destacó su participación en el diseño de los jardines de Casa de Gobierno, la ubicación de las esculturas y la planificación de espacios vinculados al Parque San Martín.

“Tenemos que sentirnos orgullosos porque ella se sintió orgullosa de nosotros”, sostuvo al referirse al vínculo que la escultora construyó con Jujuy.

Una mujer que desafió los prejuicios de su época

Otro de los aspectos que destacó la investigadora fue la capacidad de Lola Mora para abrirse camino en ámbitos donde las mujeres tenían escasa participación.

Rey Campero recordó que la artista consiguió una beca para estudiar en Europa y desarrolló distintos proyectos en una época en la que las mujeres argentinas todavía no tenían derecho al voto.

También señaló que, durante su paso por Jujuy, enfrentó cuestionamientos por ocupar puestos de conducción y dirigir trabajadores varones.

A pesar de esas dificultades, continuó desarrollando sus proyectos artísticos y profesionales.

La investigadora también mencionó una faceta menos conocida de la escultora: su interés por la minería y la búsqueda de recursos naturales en Jujuy. Según explicó, existen documentos conservados en el Archivo Histórico provincial que dan cuenta de sus investigaciones sobre terrenos con posibles indicios de petróleo.

Preparan una nueva edición de un libro sobre Lola Mora

Silvia Rey Campero adelantó que trabaja junto a dos arquitectos especialistas en la vida y obra de Lola Mora en la reedición de un libro publicado originalmente en 2013.

La iniciativa surgió ante el interés de lectores que buscan conocer más sobre la escultora y su legado en Jujuy.

“Estamos haciendo una reedición de nuestro libro. Nos pide mucha gente que lo hiciéramos, ya no tenemos ni uno” “Estamos haciendo una reedición de nuestro libro. Nos pide mucha gente que lo hiciéramos, ya no tenemos ni uno”

La investigadora señaló que la publicación recuperará parte del recorrido realizado desde aquella primera edición hasta la concreción de un espacio destinado a preservar y exhibir las esculturas de la artista.

En ese sentido, destacó la importancia del Centro Cultural Lola Mora, que representa un avance para la conservación y puesta en valor de su patrimonio artístico en la provincia.

Según adelantó, estiman que la nueva edición del libro podría estar disponible en enero, aunque todavía no hay una fecha definitiva de publicación.

El reconocimiento de las mujeres jujeñas a Lola Mora

Durante la entrevista, Rey Campero también recordó el papel que tuvieron las mujeres de Jujuy en el reconocimiento de la escultora.

Según relató, cuando algunas de sus obras generaban cuestionamientos en Buenos Aires por considerarlas inmorales, mujeres jujeñas impulsaron su llegada a la provincia y promovieron que pudiera continuar desarrollando su trabajo.

Para la investigadora, este respaldo fue fundamental en la relación que Lola Mora construyó con la sociedad jujeña.

Además, remarcó la importancia de difundir su historia entre las nuevas generaciones y mantener vigente su legado.

“Gracias a ustedes por recordarla, porque es una más de los jujeños y eso es muy bueno” “Gracias a ustedes por recordarla, porque es una más de los jujeños y eso es muy bueno”

Expresó al finalizar la entrevista, destacando el valor de reconocer a una artista que dejó parte de su obra y de su historia en Jujuy.