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5 de abril de 2026 - 19:21
Jujuy.

Darán una capacitación gratuita sobre Lola Mora y su legado: cuándo y cómo participar

La capacitación sobre Lola Mora se desarrollará durante los próximos días en San Salvador de Jujuy y está abierta a todo el público en general.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Darán una capacitación gratuita sobre Lola Mora y su legado: cuándo y cómo participar

Darán una capacitación gratuita sobre Lola Mora y su legado: cuándo y cómo participar

La propuesta está destinada a toda la comunidad, será libre y gratuita; y busca revalorizar la figura de la escultora Lola Mora.

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Una propuesta abierta a toda la comunidad

La iniciativa, denominada “Conociendo la Historia”, es impulsada por la Dirección General de Turismo, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y está orientada al público en general, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

El ciclo busca acercar a los participantes al legado de la escultora, con especial énfasis en su vínculo con la provincia y el valor cultural de sus obras.

Objetivo: revalorizar el patrimonio cultural

Desde la organización señalaron que el principal objetivo es profundizar en la historia de Lola Mora y sus esculturas en Jujuy, promoviendo la valoración de su significado artístico.

Además, se apunta a generar conciencia sobre el patrimonio como una construcción social que forma parte de la identidad de la comunidad.

Esculturas de Lola Mora (Archivo)
Esculturas de Lola Mora (Archivo)

Esculturas de Lola Mora (Archivo)

Modalidad y desarrollo del ciclo

El proceso formativo estará a cargo de Gabriela Lamas, Rosario Santos y Marcos Cussi, y constará de cuatro encuentros en los que se abordarán distintas temáticas vinculadas al legado de la artista.

La capacitación comenzará el 7 de abril de 2026 y se desarrollará en el horario de 14:00 a 16:00, bajo modalidad presencial.

Inscripciones y lugar de cursado

La participación es gratuita y las inscripciones deben realizarse de manera presencial en la Dirección General de Turismo, ubicada en calle General Necochea 565.

El registro se encuentra habilitado de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 18:00.

Esta propuesta se suma a las iniciativas culturales que buscan fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio artístico en la provincia.

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