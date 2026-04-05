Darán una capacitación gratuita sobre Lola Mora y su legado: cuándo y cómo participar

La propuesta está destinada a toda la comunidad, será libre y gratuita; y busca revalorizar la figura de la escultora Lola Mora .

Operativo. Con música y homenaje, trasladaron La Libertad y El Trabajo al Centro Cultural Lola Mora

La iniciativa, denominada “Conociendo la Historia”, es impulsada por la Dirección General de Turismo, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y está orientada al público en general, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

El ciclo busca acercar a los participantes al legado de la escultora, con especial énfasis en su vínculo con la provincia y el valor cultural de sus obras.

Desde la organización señalaron que el principal objetivo es profundizar en la historia de Lola Mora y sus esculturas en Jujuy, promoviendo la valoración de su significado artístico.

Además, se apunta a generar conciencia sobre el patrimonio como una construcción social que forma parte de la identidad de la comunidad.

Esculturas de Lola Mora (Archivo) Esculturas de Lola Mora (Archivo)

Modalidad y desarrollo del ciclo

El proceso formativo estará a cargo de Gabriela Lamas, Rosario Santos y Marcos Cussi, y constará de cuatro encuentros en los que se abordarán distintas temáticas vinculadas al legado de la artista.

La capacitación comenzará el 7 de abril de 2026 y se desarrollará en el horario de 14:00 a 16:00, bajo modalidad presencial.

Inscripciones y lugar de cursado

La participación es gratuita y las inscripciones deben realizarse de manera presencial en la Dirección General de Turismo, ubicada en calle General Necochea 565.

El registro se encuentra habilitado de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 18:00.

Esta propuesta se suma a las iniciativas culturales que buscan fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio artístico en la provincia.