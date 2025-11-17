lunes 17 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 11:09
Efemérides.

Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas en honor a Lola Mora

Lola Mora fue la primera escultora argentina y sudamericana. Reconocida en el mundo y dueña de las obras que marcaron nuestra historia cultural.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lola mora
Réplicas de las esculturas de Lola Mora en el Congreso Nacional

Réplicas de las esculturas de Lola Mora en el Congreso Nacional

Cada 17 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Escultor y las Artes, una fecha dedicada a reconocer la obra de Dolores Candelaria Mora Vega, más conocida como Lola Mora (1867-1936). Una artista genial halagada y discutida, una mujer que rompía prejuicios y enamoró con su arte a un ex presidente., mundialmente conocida como Lola Mora, la escultora, que hasta el día de hoy se debate si nació en Tucumán o en Salta, pero lo que nadie pone en tela de juicio es que marcó un antes y un después en el arte nacional. Su estilo académico, sus técnicas europeas y su carácter innovador la convirtieron en una pionera que desafió las convenciones de su tiempo. Una artista genial halagada y discutida, una mujer que rompía prejuicios y enamoró con su arte a un ex presidente.

Lee además
lola mora y su emocionante historia de amor prohibido con un ex presidente
Cultura.

Lola Mora y su emocionante historia de amor prohibido con un ex presidente
Rafagas de viento en Chubut.
Video.

Chubut bajo alerta roja y emergencia climática: fuertes vientos golpearon a la provincia

Su paso por Jujuy: un encargo que hizo historia

Nacida en el norte del país, y formada en Roma, Lola Mora tuvo un vínculo concreto con la provincia de Jujuy a comienzos del siglo XX. Su presencia en territorio jujeño se dio principalmente entre 1900 y 1904, cuando fue convocada por el gobierno provincial para desarrollar un conjunto de obras destinadas a embellecer edificios públicos y conmemorar la gesta independentista.

Es autora del primer proyecto de subterráneo y galería subfluvial de nuestro país, previsto para la Capital Federal; y del trazado de calles de la ciudad de Jujuy.

Réplicas de las esculturas de Lola Mora en el Congreso Nacional
Réplicas de las esculturas de Lola Mora en el Congreso Nacional

Réplicas de las esculturas de Lola Mora en el Congreso Nacional

Una artista adelantada a su época

Lola Mora fue la primera mujer escultora profesional de Argentina. En Roma se perfeccionó con Giulio Monteverde y adoptó un estilo monumental que aplicó en obras como la Fuente de las Nereidas, su creación más reconocida a nivel nacional.

Su presencia en Jujuy coincidió con uno de los momentos más prolíficos de su carrera. A pesar de las resistencias sociales y políticas que enfrentó, logró instalar piezas de gran valor artístico, algunas de las cuales permanecen expuestas hasta hoy.

Audacia y estilo personal hasta para vestirse (usaba pantalones babucha, estilo bombachas de campo en una época que las mujeres usaban faldas y vestidos, para trabajar más cómoda) e ideas claras sobre qué quería lograr -dinero para poder financiar su obra-, le valieron amigos y enemigos en igual cantidad: fue amada y odiada.

Cuando el poder conservador se eclipsó, ya nada fue igual para ella. Vendió todo y se fue a Salta a buscar petróleo, empresa que resultó un profundo fracaso. Sus últimos años los pasó en Buenos Aires en casa de sus sobrinas en la Avenida Santa Fe al 3000, "una casa muy modesta de dos habitaciones con un espacio para un jardincito que no estaba hecho", según el periodista José Armagno Cosentino citado en el mencionado libro Lola Mora, una biografía. Casi no tenía dinero. Antes había tenido un derrame cerebral: caminaba con dificultad y de a ratos perdía la memoria.

image
La fuente de Las Nereidas, en la Costanera Sur, fue criticada por los desnudos de las figuras Fernando Massobrio - LA NACION

La fuente de Las Nereidas, en la Costanera Sur, fue criticada por los desnudos de las figuras Fernando Massobrio - LA NACION

Un legado que sigue vigente

Quien conozca las estatuas La Justicia, La Paz, La Libertad y El Progreso que antiguamente se encontraban en los jardines que rodean a la Casa de Gobierno de la ciudad de Jujuy y hoy lucen cuidadas y escoltadas en el Centro Lola Mora de Altos de la Viña, o los altorrelieves en bronce en el patio del Museo Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, representando uno la Junta de Gobierno del 25 de Mayo de 1810 y el otro la Declaración de la Independencia del 9 de Julio de 1816, realizados en 1904, no podrá más que conmoverse con la fuerza sensual y transgresora una obra monumental, mayormente desconocida y subestimada por el público en general.

Dichas esculturas fueron originalmente realizadas para la fachada principal del Palacio del Congreso Nacional en Buenos Aires a través de un contrato firmado con el Gobierno Nacional en 1903 y que finalmente colocó en sus pedestales a mediados de 1907. "Lamentablemente en 1921 los presidentes de ambas cámaras del Congreso resolvieron arbitrariamente retirarlas argumentando ‘razones de estética y perspectiva’. Entonces se decidió donarlas a la provincia de Jujuy adonde la propia artista viajó en 1922 para determinar su nuevo emplazamiento, resignificando de este modo su propia obra", cuenta Pablo Chiessa, que trabajó en 2012 con el equipo de la senadora nacional Liliana Fellner por la provincia de Jujuy en el proyecto de producir réplicas para la fachada del edificio del Congreso con el objeto de recuperar su aspecto primigenio y de este modo reivindicar a la figura de Lola Mora. Los calcos, emplazados entre 2012 y 2014, se pueden apreciar en la capital porteña, aunque la cercanía y el cariño que se siente por la escultora en Jujuy resulta una experiencia mucho más conmovedora: las obras no se pueden tocar pero casi, y la emoción que embarga al viajero al mirarlas en su esplendor es indescriptible. Allí existe una gran identificación con la obra de Lola y sus esculturas que se siente a flor de piel, siendo valoradas y preservadas con orgullo por los jujeños además de haber sido declaradas Monumento Histórico Nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lola Mora y su emocionante historia de amor prohibido con un ex presidente

Chubut bajo alerta roja y emergencia climática: fuertes vientos golpearon a la provincia

El pueblo de Salta lleno de naturaleza, historia y tradición que sorprende a todos

El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

El gobierno busca el apoyo clave de gobernadores para avanzar con el presupuesto 2026

Lo que se lee ahora
El dólar cayó por quinto día seguido.
Economía.

El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel