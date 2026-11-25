Matías Alé habló abiertamente sobre su situación económica actual y reconoció que su realidad está muy lejos de la que disfrutó en la época de mayor popularidad . El actor reveló que atraviesa complicaciones para cubrir sus gastos mensuales y que debe repartir su tiempo entre diferentes actividades laborales para poder mantenerse.

Durante una charla con el ciclo Con Carmen , emitido por El Nueve , el artista se refirió a los problemas económicos que enfrenta y explicó que hoy necesita contar con varias fuentes de ingresos para llegar a fin de mes. “ Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, manifestó sin rodeos en el programa.

MATÍAS ALÉ REVELÓ SU DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA: “HOY VIVO AL DÍA”El actor contó que atraviesa un complicado momento económico, lejos de los años de bonanza que vivió durante sus temporadas teatrales junto a Carmen Barbieri.“Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, reconoció durante una entrevista en televisión.Alé recordó que llegó a ganar mucho dinero, pero admitió que no supo administrarlo y que, después de atravesar problemas de salud, perdió gran parte de su patrimonio.También señaló que actualmente los artistas necesitan varios trabajos para alcanzar ingresos similares a los de otras épocas. Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9#MatíasAlé, #Espectáculos, #CarmenBarbieri, #Economía, #Farándula, #AgenciaElVigía

El exnovio de Graciela Alfano evocó el éxito que alcanzaban sus espectáculos sobre los escenarios y la intensa agenda de compromisos que cumplían durante sus recorridas por el país. “ Vos hacías una función con Carmen (Barbiri), metías mil cien personas por función en Tucumán, dos funciones; después tenías tres presencias ”, recordó al describir el movimiento que generaban sus presentaciones.

A partir de aquella actividad, el actor reconoció que durante esa etapa consiguió reunir una importante fortuna. “Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, afirmó. No obstante, admitió que cometió errores que le impidieron mantener ese capital con el paso del tiempo: “No me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”.

Por otro lado, el actor recordó los momentos más complicados que debió afrontar a raíz de su enfermedad y su posterior hospitalización. En ese contexto, destacó el acompañamiento incondicional de su perro, que permaneció junto a él y le brindó cariño durante todo ese proceso, una vivencia que dejó una huella significativa tanto en su vida personal como en su situación financiera.

La reflexión de Matías Alé sobre el presente de los actores

A lo largo de la entrevista, Matías Alé también analizó los cambios que se produjeron en el mundo del espectáculo y señaló el panorama económico cada vez más complejo que deben afrontar quienes se desempeñan en ese sector.

“Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos, tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, sostuvo. Frente a esa reflexión, Barbieri respaldó su postura y remarcó que, en muchos casos, incluso se necesitan cuatro trabajos para lograrlo.

Por otra parte, el actor estableció una diferencia entre los espectáculos de gran presupuesto y las obras independientes que llegan a los escenarios de las salas ubicadas sobre la avenida Rivadavia. Según explicó, en este último circuito los integrantes del elenco también tienen que hacerse cargo de atraer espectadores y participar activamente en la organización de las producciones.

Al respecto, rememoró su paso por el ámbito de la producción independiente, donde estuvo al frente de las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez, además de otros proyectos teatrales que llevó adelante en compañía de Roberto Peña y Jorge “Carna” Crivelli.

“Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente”, describió al explicar las distintas responsabilidades que supone desarrollar este tipo de emprendimientos.

En lugar de verlo como una carga, el artista resaltó el costado gratificante de ese esfuerzo y valoró todo lo que implica la experiencia. Para sintetizar su postura, concluyó con una contundente definición: “Es hermoso”.