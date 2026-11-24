Macaulay Culkin tendría la oportunidad de volver a interpretar al personaje que marcó su carrera y lo catapultó a la fama internacional . A más de 30 años de su última participación como Kevin McCallister , Disney trabaja en una nueva producción de Mi pobre angelito ( Home Alone ), que tendrá al actor nuevamente en el papel principal .

El proyecto contará además con Seth Rogen y Evan Goldberg , quienes estarán a cargo de escribir el libreto y producir la película.

La noticia fue publicada por los medios especializados Deadline y Variety , que informaron que la iniciativa se encuentra en sus primeras fases de desarrollo dentro de 20th Century Studios . Rogen y Goldberg , fundadores de la compañía Point Grey , llevan adelante el proyecto junto con Culkin , a partir de una propuesta argumental que el propio intérprete acercó a los responsables del estudio.

De acuerdo con Deadline , la iniciativa tomó forma luego de un encuentro que Culkin tuvo durante el verano con David Greenbaum , ejecutivo a cargo de Disney Motion Pictures . En esa conversación, el actor presentó una idea que propone mostrar cómo sería la vida de Kevin McCallister en su adultez , con un contexto familiar diferente y una serie de acontecimientos que recuperarían ciertos componentes característicos de las primeras películas.

Hasta el momento, la compañía no difundió información concreta sobre el argumento ni anunció quiénes integrarán el reparto. También permanece sin resolver si Chris Columbus, cineasta que estuvo al frente de los dos filmes iniciales, tendrá alguna participación en este nuevo capítulo de la franquicia.

¿De qué trataría la nueva película de ‘Mi pobre angelito’?

La trama volvería a centrarse en Kevin McCallister, pero varias décadas después de las situaciones que lo convirtieron en un personaje conocido. Esta vez, el protagonista sería un hombre separado o viudo que tiene a su cargo la crianza de su hijo y debe encontrar la manera de compatibilizar esa responsabilidad con las obligaciones de su vida laboral.

Culkin ya había adelantado esta propuesta durante los eventos organizados para conmemorar los 35 años del estreno de la primera película. Según el planteo del actor, Kevin estaría tan absorbido por las exigencias de su empleo que terminaría dejando de lado el vínculo con su hijo. El conflicto comenzaría cuando el protagonista se encuentre del otro lado de la puerta de su propio hogar.

“Mi hijo no me deja entrar… y él es quien está poniendo las trampas para mí”, contó el intérprete al explicar de qué trataría la trama. Así, el argumento de esta nueva entrega cambiaría la dinámica que caracterizó a los filmes originales.

El regreso de Kevin McCallister y las dudas de Chris Columbus

Lanzada en 1990, Mi pobre angelito tuvo como protagonista a Kevin, un chico de ocho años que termina pasando las fiestas navideñas sin compañía luego de que su familia lo olvidara en la vivienda antes de salir de viaje. Al quedarse solo mientras sus padres y hermanos están de vacaciones, el niño aprovecha para hacer lo que quiere, hasta que advierte que dos delincuentes, Harry y Marv (Joe Pesci y Daniel Stern), intentarán ingresar a la propiedad para cometer un robo.

Con el objetivo de impedir que los intrusos se apoderen de su casa, Kevin diseña distintos obstáculos y engaños que dieron lugar a varias de las secuencias más emblemáticas de la película.

Dos años más tarde, en 1992, se estrenó Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York. La secuela mantuvo el planteo central de la primera entrega, pero modificó el escenario: durante unas vacaciones familiares, Kevin pierde de vista a sus parientes y acaba recorriendo solo la ciudad, donde se cruza nuevamente con los mismos ladrones.

Las dos primeras cintas estuvieron bajo la dirección de Columbus y alcanzaron una recaudación global de USD 836,3 millones. Posteriormente, la saga sumó cuatro títulos más, entre ellos Mi pobre y dulce angelito (2021), que llegó al catálogo de Disney+. Sin embargo, ninguna de esas producciones volvió a contar con Culkin en el papel principal.

En una conversación con Variety, que tuvo lugar poco antes de que trascendiera la noticia sobre el desarrollo de la nueva película, Columbus manifestó sus dudas acerca de la posibilidad de continuar la saga. Durante la entrevista, el director hizo hincapié en el papel fundamental de Catherine O’Hara, la actriz que dio vida a la madre de Kevin y murió el 30 de enero de 2026, cuando tenía 71 años.

“Catherine, como siempre he dicho, representa el 50% de ‘Mi pobre angelito’”, señaló el cineasta. Luego, al referirse tanto a O’Hara como a Culkin, remarcó: “Sin esos dos en la película, no hay película, porque ellos crean el núcleo emocional de esa historia”.

Por otra parte, el cineasta destacó la combinación de Pesci y Stern en pantalla y elogió el trabajo conjunto de ambos intérpretes: “Daniel Stern y Joe Pesci son el dúo cómico definitivo para esa película en particular”.

La noticia se conoció poco después de que Culkin volviera a ponerse en la piel de Kevin para una publicidad navideña de McDonald’s, lanzada el 17 de noviembre. En el anuncio, el actor interpreta a una versión adulta del personaje que llega a un restaurante desierto y, al comprobar que no hay clientes ni empleados, decide preparar hamburguesas, servirse un helado y divertirse simulando que trabaja allí.