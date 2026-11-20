Tras casi dos décadas de ausencia en los cines, la saga de terror Viernes 13 se alista para volver al cine con Jason , la película 13 de la franquicia que tiene como figura central al reconocido criminal de la máscara de hockey . El 18 de noviembre se dieron a conocer el nombre definitivo del film, cuándo estrenará y quiénes serán los actores.

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El estreno mundial está previsto para el viernes 13 de agosto de 2027 , un día que no fue elegido al azar, sino que tiene un significado particular dentro de la historia de esta reconocida saga del género slasher .

La producción marcará el regreso de Jason Voorhees a los cines con una película propia , algo que no sucede desde el reboot estrenado en 2009 . La realización estará en manos de Steve Miner , un director que ya conoce de cerca el mundo de esta franquicia .

La trayectoria de Miner dentro de la franquicia incluye la dirección de Viernes 13 Parte II ( 1981 ) y Viernes 13 Parte III ( 1982 ), dos filmes que fueron decisivos en la construcción de la identidad de Jason . Fue precisamente en la tercera entrega donde apareció por primera vez la célebre máscara de hockey , que con el tiempo se transformó en un emblema del cine de terror .

La escritura del libreto estuvo a cargo de David Fliegel. En tanto, el modelo de producción independiente hizo posible que la familia Barsamian, encargada de aportar el financiamiento y llevar adelante el proyecto, mantuviera las decisiones creativas bajo su supervisión mediante su empresa, Horror, Inc.

¿Quién será el asesino en esta nueva película de la saga?

Schuyler White será quien se ponga en la piel del temible asesino. Además de desempeñarse como actor, trabaja como coordinador de escenas de riesgo y especialista en efectos especiales, y ya conoce de cerca al personaje: anteriormente le dio vida a Jason en el cortometraje Sweet Revenge, producido como parte de las celebraciones por los 45 años de la franquicia.

Robbie Barsamian, integrante de Horror, Inc. y encargado de supervisar el desarrollo de la saga, detalló en una entrevista con Deadline los motivos que llevaron al equipo a seleccionar a White para volver a interpretar al antagonista.

“Pasamos meses pensando cómo crear al Jason más aterrador e imponente y quién realmente merecía llevar la máscara. Más allá de su imponente presencia física, sabíamos que Schuyler entendía qué hace funcionar a Jason y que tenía la ética de trabajo y el respeto genuino por esta franquicia necesarios para hacerlo bien”, señaló.

Barsamian contó además que White se preparó físicamente para el desafío y sumó 30 libras de músculo (cerca de 14 kilos). También analizó en profundidad el trabajo de los intérpretes que encarnaron a Jason en las producciones anteriores.

El actor tiene una estatura de 1,96 metros y, de acuerdo con el productor, se recurrió a ciertos encuadres para hacer que su figura resultara todavía más imponente ante las cámaras. “Esta será la versión más intimidante de Jason que se haya visto en pantalla”, afirmó Barsamian.

Natalie Alyn Lind, en la piel de Lauren

Por otro lado, Natalie Alyn Lind ocupará el rol femenino principal y dará vida a Lauren, la nueva final girl. Así se conoce en el cine de terror a las protagonistas jóvenes que logran escapar con vida de los ataques del asesino. La intérprete participó en producciones como Dutton Ranch, The Goldbergs y Big Sky.

Al explicar los motivos de la elección, Barsamian señaló que Natalie reúne dos cualidades importantes: su talento frente a las cámaras y su compromiso con el trabajo, además de sentir una profunda pasión por el género de terror y por esta histórica franquicia. El productor también expresó su expectativa de que la actriz logre construir una de las interpretaciones femeninas más memorables de toda la saga.

Junto a los protagonistas, la película contará con Matt Cornett, en el papel de Asher; Lilia Buckingham, como Madison; John Owen Lowe, quien interpretará a Jake; Summer Madison, en la piel de Emily; Selena Turner, como Olive; Matthew Keoni Sato, quien será Lucas; Brook Sill, como Zoe; Guillermo Díaz, en el rol de Rick; Johnell Young, como Frank; Sencere M. Brown, quien dará vida a Chase; y Bryan Gael Guzman, que interpretará a Dylan.