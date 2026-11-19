Amazon estaría trabajando en la incorporación de un actor juvenil para ampliar el universo de James Bond con una ficción enfocada en los primeros años de vida del agente secreto. El proyecto se desarrollaría en paralelo a la llegada de Robert Pattinson al cine en el papel del 007 adulto.

De acuerdo con lo publicado por The Sun , la historia tomaría como referencia la saga literaria Young Bond , escrita por Charlie Higson . El papel principal todavía no tiene un candidato confirmado, aunque la intención es convocar a una figura joven que esté dando sus primeros pasos en la industria.

La plataforma planea lanzar la serie en coincidencia con el estreno de la próxima película de James Bond, previsto para 2028 .

A sus 40 años , Pattinson fue elegido para tomar la posta de Daniel Craig e interpretar al agente 007 en su versión adulta. En cambio, la ficción televisiva se remontaría a una etapa anterior de su historia y mostraría cómo fueron sus comienzos antes de transformarse en el espía que todos conocen. Además, transcurriría en un contexto histórico diferente al que tendrán los largometrajes protagonizados por Pattinson.

Desde la prensa británica dieron a conocer las razones que explicarían el interés por extender la franquicia a través de nuevas producciones. En ese sentido, señalaron que “no había manera de que Amazon dejara pasar la oportunidad de hacer más versiones derivadas de Bond, y algún tipo de precuela es una elección natural”.

La misma publicación señaló que tiempo atrás surgieron especulaciones acerca de que las próximas entregas cinematográficas del agente secreto podrían estar ambientadas en un período histórico y no en el presente. Sin embargo, esa alternativa habría perdido fuerza. Frente a ese escenario, una ficción sobre los años juveniles del personaje permitiría a Amazon desarrollar “una historia retro de 007”.

Las novelas escritas por Higson, considerado uno de los autores oficiales de James Bond y colaborador de Ian Fleming Publications, cuentan cómo el futuro espía comienza su formación en Eton College durante su adolescencia.

Durante su adolescencia, Bond pierde a sus padres, Andrew y Monique, y queda sin familia. Más adelante, los responsables del servicio secreto lo incorporan a sus filas. Este aspecto de su historia coincide con un elemento que ya forma parte de las películas de la franquicia: en Skyfall, el personaje de M destaca que “los huérfanos siempre son los mejores reclutas”.

Otras posibles ramificaciones de la franquicia

La incursión en este tipo de contenidos no sería una novedad para la plataforma, que ya amplió el mundo de James Bond con propuestas alejadas de la pantalla grande. Entre ellas figura 007: Road to a Million, un ciclo de pruebas y competencias que Prime Video desarrolló como una producción derivada de la saga.

A su vez, durante este año, la compañía apostó por recuperar los comienzos de otro personaje emblemático con Young Sherlock, una ficción concebida como precuela de Sherlock Holmes y bajo la dirección de Guy Ritchie.

En aquella producción, Hero Fiennes Tiffin interpretó al célebre investigador durante sus años de juventud. De acuerdo con la fuente consultada, esta experiencia previa constituye un antecedente que respalda la decisión de avanzar con una ficción derivada sobre la adolescencia de James Bond, mediante una fórmula parecida a la que ya se aplicó con la creación de Arthur Conan Doyle.

La propuesta sobre los primeros años del 007 no sería la única opción que tendría Amazon para ampliar el universo narrativo ideado por Ian Fleming. También estaría sobre la mesa la creación de nuevas ficciones protagonizadas por otros integrantes del servicio secreto que cuentan con autorización para matar y pertenecen al grupo identificado con el código 00.

Otros personajes del universo 007 que podrían tener sus propias producciones

Otra de las ideas que habría surgido es realizar una ficción dedicada a Q, el especialista que suministra al espía británico los dispositivos y recursos tecnológicos necesarios para cumplir sus operaciones al servicio del MI6. Por ahora, Amazon no hizo ningún anuncio oficial sobre estas posibles producciones y únicamente confirmó quién asumirá el papel de James Bond en su versión adulta para la próxima película de la saga.

En cuanto a la elección del intérprete que dará vida al agente durante su juventud, todavía no trascendió cuándo podría conocerse su identidad, siempre que la serie finalmente avance.

Por otra parte, aún no se informó si Higson tendrá algún tipo de intervención en la elaboración de los libretos, a pesar de ser el escritor oficial de la saga de novelas que serviría de inspiración para esta nueva ficción.

En paralelo, crece la expectativa por el inicio de la filmación de la próxima entrega cinematográfica, que tendrá a Pattinson como protagonista y llegaría a los cines en 2028. El largometraje significará el retorno de James Bond a la pantalla grande luego de que Daniel Craig dejara de interpretar al emblemático espía.