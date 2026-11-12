Netflix y una nueva serie ambientada en el universo de Stranger Things: ¿Cuándo llegará?

La franquicia de Stranger Things se prepara para sumar una trama nueva, con protagonistas y locaciones que hasta ahora no formaron parte de la historia. Este viernes, Netflix anunció que trabaja en Other Worlds: A Stranger Things Adventure , una ficción de acción real que explorará acontecimientos anteriores a los narrados en la serie.

El anuncio se realizó en el marco del Stranger Things Day , una jornada dedicada a los fanáticos de la saga que recuerda un acontecimiento clave de la trama: la desaparición de Will Byers , fechada el 6 de noviembre de 1983 . Con este proyecto, la plataforma busca seguir desarrollando el universo de la ficción luego del cierre de su historia original, que llegó a su fin en 2025 .

En la presentación oficial del proyecto, Netflix detalló que la trama de Other Worlds (Otros mundos) se desarrollará en 1955 , en la localidad de Marion , Nevada . La acción transcurrirá varias décadas antes de que los jóvenes de Hawkins se toparan con el entramado paranormal que ponía en peligro a toda la comunidad.

Además, los sucesos que narrará la ficción se ubicarán en un período previo al de Stranger Things: The First Shadow , la puesta teatral centrada en los primeros años de Henry Creel , quien posteriormente adopta la identidad de Vecna . Así, la serie incorporará nuevos elementos al trasfondo fantástico de la saga, pero lo hará a través de un relato propio y un elenco de personajes que no formó parte de las entregas anteriores.

Aunque todavía no trascendieron demasiadas precisiones sobre el desarrollo de la trama, el desenlace de la quinta temporada de Stranger Things planteó varios interrogantes acerca del hallazgo que Henry realizó en unas cavernas de Nevada.

Entre los elementos que despertaron curiosidad aparecen una piedra que emitía un resplandor particular, un material de procedencia desconocida que le concedió facultades extraordinarias y el cuerpo de un investigador que perdió la vida en ese sitio.

A través de un comunicado, Matt Duffer adelantó que la nueva ficción permitirá aclarar parte de esos misterios. De todas formas, el realizador advirtió que los espectadores no deberían hacerse una idea equivocada sobre el rumbo que tomará la historia.

“No quiero inducir a la gente a pensar que de eso trata realmente el spin-off. Va a responder esa pregunta, pero tiene su propia mitología. Es muy, muy diferente. No es un spin-off sobre el Azotamentes”, aclaró el creador.

Quiénes estarán detrás de la nueva producción de Netflix

Matt y Ross Duffer volverán a participar activamente en la expansión de la saga, esta vez en calidad de creadores y productores ejecutivos. Compartirán esas responsabilidades con Kate Trefry, quien formó parte del equipo de guionistas de distintas temporadas de Stranger Things y estuvo detrás de la escritura de The First Shadow. En esta oportunidad, también ocupará el rol de showrunner y será la encargada de desarrollar el libreto de la nueva ficción.

Por su parte, Joe Wright tendrá a su cargo la realización de los tres capítulos iniciales. El director británico, reconocido por su trabajo en películas como Orgullo y prejuicio, Expiación, deseo y pecado y Las horas más oscuras, también integrará el equipo de producción ejecutiva.

La producción contará también con la participación de Shawn Levy, mediante su compañía 21 Laps, junto con Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis. Por su parte, Matt y Ross Duffer estarán involucrados en el proyecto a través de su productora Upside Down Pictures.

“Es Stranger Things, pero también es algo emocionante y novedoso, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos y nuevas... En realidad, no podemos decir nada más”, expresaron los hermanos Duffer en el anuncio publicado por Netflix.

Cuándo estrena y qué otras historias amplían el universo de Stranger Things

El rodaje tendrá como escenario el estado de Nuevo México. Si bien la plataforma todavía no dio a conocer quiénes integrarán el elenco, sí confirmó que el estreno de la serie está previsto para 2028.

Con Other Worlds, la franquicia sumará su cuarta producción dedicada a desarrollar nuevas historias dentro del universo de Stranger Things. Uno de los antecedentes de esta expansión fue Stranger Things: The First Shadow, una pieza teatral que tuvo su estreno inicial en el West End londinense y luego desembarcó en los escenarios de Broadway.

La obra se centra en el recorrido de Henry Creel desde su llegada a Hawkins, en 1959, y profundiza en los sucesos que permiten comprender cómo comenzó el proceso que lo llevó a convertirse en Vecna.

Otra de las apuestas que amplió el catálogo de la franquicia fue Stranger Things: Tales From ’85, una ficción animada que vuelve a reunir a los protagonistas durante el invierno de 1985, en el período que separa la segunda entrega de la tercera temporada de la serie original.

En esta ocasión, los jóvenes deben hacer frente a criaturas desconocidas y fenómenos inexplicables que vuelven a alterar la tranquilidad de Hawkins.