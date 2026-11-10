A 40 años del estreno de Karate Kid: ¿Qué pasó con los protagonistas de la película?

Cuarenta años después de llegar a los cines, los integrantes del elenco de la película Karate Kid experimentaron trayectorias muy diferentes. Mientras algunos alcanzaron importantes reconocimientos en la industria , otros volvieron a ganar protagonismo gracias a Cobra Kai , la ficción que recuperó el interés por la saga a través de Netflix .

Lanzada en 1984 , la primera película contó con una inversión de USD 8 millones y logró superar los USD 130 millones en ingresos a nivel internacional. El éxito comercial convirtió a la producción en uno de los títulos emblemáticos de aquella década, de acuerdo con Daily Mail .

La trama giraba en torno a un joven de Nueva Jersey que encontraba en el encargado del edificio a su maestro de karate . A partir de esa premisa, la historia dio lugar a tres continuaciones , un proyecto independiente y, muchos años después, una serie que retomó ese legado .

Cuando se puso en la piel de Daniel LaRusso en la primera entrega de Karate Kid , Ralph Macchio tenía apenas 22 años . Sin embargo, ya contaba con cierta popularidad gracias a su participación en The Outsiders , donde compartió elenco con Matt Dillon y Patrick Swayze .

Su interpretación marcó un antes y un después en su carrera, lo convirtió en una de las figuras representativas del cine de los años 80 y le permitió acceder a nuevos proyectos, entre ellos My Cousin Vinny (1992), además de participar en series como Ugly Betty, How I Met Your Mother y The Deuce.

Décadas más tarde, volvió a interpretar al mismo personaje en Cobra Kai, producción que permaneció al aire desde 2018 hasta 2025 y le permitió reencontrarse con sus seguidores. A ese proyecto se sumó su participación en Karate Kid: Legends (2025). En noviembre de 2024, el actor obtuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que quedó instalada junto a la de Pat Morita, su compañero de reparto fallecido.

Desde 1987 está casado con Phyllis Fierro, quien trabaja como enfermera. Juntos tuvieron dos hijos: Julia, que también formó parte del elenco de Cobra Kai, y Daniel, cuyo nombre coincide con el del personaje que convirtió a su padre en una estrella internacional.

Pat Morita ya era una figura televisiva antes de encarnar al maestro Miyagi

La interpretación del entrañable instructor de karate que marcó al cine de los años 80 fue uno de los grandes hitos de su carrera, pero Pat Morita ya contaba con experiencia y reconocimiento antes de asumir ese desafío.

El intérprete de origen japonés y nacionalidad estadounidense había alcanzado popularidad por su papel de Arnold en la exitosa sitcom Happy Days. Posteriormente, su actuación como Mr. Miyagi en Karate Kid le permitió obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto en 1985.

A lo largo de las siguientes tres entregas de la franquicia volvió a ponerse en la piel del entrañable maestro de karate. Entre ellas estuvo The Next Karate Kid (1994), película en la que actuó junto a una joven Hilary Swank. Además, formó parte del elenco de la ficción infantil The Mystery Files of Shelby Woo.

El actor falleció en noviembre de 2005, cuando tenía 73 años, como consecuencia de una insuficiencia renal. Su legado dentro de la saga permaneció presente en Cobra Kai, que mantuvo vivo el recuerdo de su personaje durante todas las temporadas.

William Zabka nunca había practicado karate cuando audicionó para el villano que lo marcó

Aunque debía representar a un experto en artes marciales y motocicletas, William Zabka no tenía conocimientos previos en ninguna de esas disciplinas cuando fue elegido para interpretar a Johnny Lawrence, el rival de Daniel en la primera película.

El propio actor contó que estuvo cerca de quedar afuera del proyecto: durante una de las instancias de selección, los responsables del casting les pidieron a los candidatos que corrieran detrás de Macchio y él no consiguió destacarse por su velocidad. Pese a ese contratiempo, finalmente obtuvo el personaje.

Tras el éxito de Karate Kid, participó en otras producciones cinematográficas, como National Lampoon’s European Vacation y Back to School. Sin embargo, durante mucho tiempo quedó asociado al arquetipo de villano adolescente, lo que condicionó las oportunidades que recibió.

Su carrera también tuvo una faceta detrás de las cámaras: en 2004 fue nominado al Oscar por su labor como coguionista y productor del cortometraje Most.

El reconocimiento que le permitió dejar atrás esa imagen llegó muchos años después, gracias a Cobra Kai. La serie recuperó a Johnny Lawrence y desarrolló aspectos de su historia que no habían tenido lugar en las películas originales. En el plano personal, Zabka, de 61 años, contrajo matrimonio con Stacie en 2008 y es padre de tres hijos.

Elisabeth Shue pasó de animadora de colegio a candidata al Oscar

En la película original, Elisabeth Shue dio vida a Ali Mills, la joven que despertaba el interés amoroso de Daniel LaRusso y cuya relación alimentaba los enfrentamientos con Johnny Lawrence. Sin embargo, su trayectoria artística fue mucho más allá de ese personaje.

Con el paso de los años, se consolidó en Hollywood y trabajó junto a Tom Cruise en Cocktail (1988). También se incorporó al elenco de Volver al Futuro II y Volver al Futuro III, donde interpretó a Jennifer Parker. A su filmografía se sumaron otros títulos destacados, como Adventures in Babysitting, The Saint y Hollow Man.

El punto más alto de su reconocimiento llegó en 1995, cuando protagonizó Leaving Las Vegas junto a Nicolas Cage. Su interpretación en ese largometraje le permitió competir por el Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Además de su recorrido artístico, Shue, actualmente de 63 años, decidió retomar una asignatura pendiente: volvió a la Universidad de Harvard y finalizó la carrera de grado que había dejado inconclusa.

Su experiencia profesional también incluyó distintas producciones televisivas, entre ellas CSI: Crime Scene Investigation, The Boys y Greyhound. En 2021, volvió a ponerse en la piel de Ali Mills para participar en Cobra Kai. Por otra parte, tiene un vínculo familiar con el espectáculo: su hermano menor es Andrew Shue, reconocido por su papel en la serie Melrose Place.

Martin Kove convirtió a John Kreese en uno de los antagonistas más duraderos de la saga

Martin Kove fue el encargado de interpretar a John Kreese, el despiadado entrenador del dojo, cuya severidad y métodos abusivos estaban a la altura de la violencia que transmitía a sus estudiantes. Formó parte de la primera película y volvió a encarnar al personaje en las dos continuaciones, aunque su participación fue más reducida en la tercera.

Fuera del universo de Karate Kid, también consiguió reconocimiento por su trabajo en la serie policial Cagney & Lacey y participó en producciones como Wyatt Earp y Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

A los 80 años, Kove volvió a interpretar al temible instructor en Cobra Kai, una producción que profundizó en el pasado de Kreese y aportó nuevas dimensiones a su personalidad.

Por fuera de la actuación, en 2021 participó de la edición estadounidense de Bailando con las estrellas, aunque su paso por el certamen terminó en la primera eliminación. En su vida familiar, es padre de mellizos, Rachael y Jesse. Este último también formó parte de Cobra Kai, donde se encargó de representar a una versión joven de Kreese durante una secuencia ambientada en el pasado.