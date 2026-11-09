Uno por uno, quiénes fueron los famosos que asistieron a la misa de León XIV en Palermo

Desde que se conoció la visita del papa León XIV a la Argentina, la expectativa creció entre los fieles. Muchos se movilizaron desde temprano y ocuparon distintos puntos de la ciudad para intentar estar lo más cerca posible del Pontífice.

El encuentro religioso en el Monumento de los Españoles no solo reunió a miles de personas, sino que también tuvo una importante presencia de figuras reconocidas .

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y Flor de la V fueron algunas de las celebridades que dijeron presente durante la ceremonia.

Desde varias horas antes de que el Sumo Pontífice concluyera su visita al Cottolengo Don Orione , los invitados comenzaron a acercarse para ocupar sus lugares y presenciar la ceremonia.

La organización había dispuesto distintas filas de sillas y sectores destinados al público, mientras en los alrededores del predio se desplegaba un importante operativo de seguridad. Durante la espera, varias de las figuras presentes compartieron imágenes y videos del encuentro a través de sus redes sociales.

Entre los primeros rostros conocidos que se hicieron presentes estuvieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier. La modelo y el empresario llegaron con atuendos acordes a la ocasión y se sentaron en uno de los espacios destinados a los invitados especiales. Mientras esperaban el comienzo de la ceremonia, ambos lucieron prendas oscuras y anteojos de sol.

Otras de las figuras que se acercaron al Monumento de los Españoles fueron Yanina Latorre y Analía Franchín. Tanto la conductora como la panelista llegaron antes del inicio de la misa y compartieron distintos momentos de la previa.

Otra de las figuras que participó de la ceremonia fue Pampita, quien llegó al Monumento de los Españoles y reflejó su experiencia en las redes sociales. En sus historias de Instagram publicó una imagen del folleto de invitación que recibió para el evento. El documento llevaba la inscripción “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y señalaba que las actividades estaban previstas entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

Otra de las personalidades que se acercó para participar de la ceremonia fue Flor de la V, quien asistió acompañada por su marido, Pablo Goycochea. A través de sus redes sociales, la conductora compartió una foto de ambos, vestidos de negro, frente a las vallas que organizaban los distintos sectores del predio.

Cuántas personas asistieron a la misa del papa León XIV en Palermo

La misa del papa León XIV en Buenos Aires reunió a una multitud récord de 2,5 millones de personas, en el marco de una visita histórica a la Argentina.

Hacía aproximadamente 40 años que un Pontífice no viajaba al país. Como parte de su agenda, antes de la celebración religiosa, León XIV visitó un centro para personas con discapacidad en Claypole, donde compartió un momento con los residentes y bendijo a los invitados.