Un brote de norovirus afectó a 268 personas a bordo del crucero Caribbean Princess durante una travesía por el Caribe que finalizó el pasado 23 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El episodio obligó a aislar a pasajeros y tripulantes afectados y reforzar las medidas sanitarias dentro de la embarcación.

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A pocas semanas del comienzo de las vacaciones de verano, y con los cruceros como una de las alternativas turísticas, el caso pone el foco en las recomendaciones sanitarias para prevenir enfermedades durante los viajes.

La embarcación inició su recorrido el 11 de noviembre con 2.936 pasajeros y 1.132 tripulantes. Cuatro días después de la partida, las autoridades sanitarias fueron notificadas sobre la aparición de casos de enfermedades gastrointestinales.

De acuerdo con el informe actualizado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el balance de la travesía fue el siguiente:

233 pasajeros enfermos, equivalentes al 7,9% de los viajeros.

35 tripulantes afectados, correspondientes al 3,1% del personal.

268 casos acumulados durante los 12 días de navegación.

Los principales síntomas informados fueron vómitos y diarrea. Los análisis de laboratorio permitieron identificar al norovirus como responsable del brote. La cifra final reúne todos los casos registrados durante el viaje, por lo que no significa que las 268 personas hayan estado enfermas simultáneamente.

Ante esta situación, la compañía Princess Cruises intensificó las tareas de limpieza y desinfección, dispuso el aislamiento de las personas con síntomas y colaboró con las autoridades sanitarias para investigar el episodio.

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, con vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas

El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago y los intestinos. Puede afectar a personas de cualquier edad y adquirirse más de una vez a lo largo de la vida.

Los síntomas generalmente aparecen entre las 12 y las 48 horas posteriores al contacto con el virus. Los más frecuentes son:

Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

La mayoría de las personas se recupera en un período de uno a tres días. Sin embargo, la pérdida de líquidos puede provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

Cómo se contagia el norovirus y por qué puede propagarse en los cruceros

El norovirus puede transmitirse mediante el contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos o agua contaminados y el contacto con objetos o superficies que contienen partículas del virus.

Las características de los cruceros, donde miles de personas comparten comedores, baños y espacios recreativos, pueden facilitar la propagación de enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, el norovirus no es exclusivo de las embarcaciones. También puede provocar brotes en hoteles, restaurantes, establecimientos educativos y centros de salud.

Vacaciones 2027: recomendaciones para prevenir contagios durante un crucero

Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades sanitarias recomiendan adoptar una serie de cuidados para disminuir el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales durante los viajes:

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Reforzar la higiene antes de comer y después de utilizar el baño.

No depender exclusivamente del alcohol en gel, ya que no resulta suficientemente eficaz contra el norovirus.

Lavar adecuadamente las frutas y verduras.

Consumir pescados y mariscos bien cocidos.

Evitar compartir utensilios con personas enfermas.

Informar inmediatamente al servicio médico del crucero ante la aparición de síntomas.

Respetar las indicaciones de aislamiento del personal sanitario.

En caso de presentar síntomas antes de embarcar, se recomienda consultar con un profesional de la salud y comunicar la situación a la empresa de cruceros.

Qué hacer ante los síntomas de norovirus durante las vacaciones

No existe un medicamento específico para eliminar el norovirus y los antibióticos no son eficaces contra esta infección.

La principal recomendación es mantener una adecuada hidratación para recuperar los líquidos y las sales que se pierden mediante los vómitos y la diarrea.

La disminución de la cantidad de orina, la sequedad de boca y los mareos al ponerse de pie pueden indicar deshidratación y requieren atención médica, especialmente cuando la persona no logra retener líquidos.

También se recomienda evitar la preparación de alimentos para otras personas durante al menos 48 horas después de la desaparición de los síntomas. CDC+3

Norovirus en cruceros: los brotes registrados durante 2026

El episodio del Caribbean Princess no fue un caso aislado. Durante 2026, la compañía Princess Cruises registró cuatro brotes de norovirus en diferentes travesías:

El último episodio fue el más numeroso de los registrados en embarcaciones de esa compañía durante el año.

Las autoridades sanitarias estadounidenses también documentaron brotes gastrointestinales en otras embarcaciones, algunos vinculados al norovirus y otros a la bacteria Escherichia coli.

Si bien estos episodios requieren medidas de prevención, los CDC señalan que los brotes en cruceros representan aproximadamente el 1% de todos los brotes de norovirus notificados. Por ello, las recomendaciones de higiene también son importantes para quienes elijan otros destinos turísticos durante las vacaciones