Ocho militares murieron y uno resultó gravemente herido tras la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú en una zona montañosa del sureste del país. Entre las víctimas estaba el capitán Bruno Rivas Zegarra, quien había participado en los preparativos del operativo aéreo durante la reciente visita del papa León XIV.

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El accidente ocurrió el viernes 27 de noviembre, cuando la aeronave, un helicóptero MI-17, cumplía una misión de rescate en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como VRAEM . El objetivo era recoger a tres integrantes del Ejército que se encontraban en un sector de difícil acceso, cerca de Sanabamba, en la región de Ayacucho.

Según informó el Ministerio de Defensa peruano, las autoridades perdieron contacto con el helicóptero durante la noche del jueves. Luego de varias horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron los restos de la aeronave y confirmaron la muerte de ocho de sus nueve ocupantes.

Entre las víctimas había cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres efectivos del Ejército. El único sobreviviente fue el comandante Enzo Espinoza Roque, piloto del helicóptero, quien sufrió heridas graves y fue evacuado de urgencia a Lima para recibir atención médica especializada.

Quién era el militar vinculado al operativo del Papa

Entre los fallecidos se encontraba el capitán Bruno Rivas Zegarra. Su nombre tomó relevancia porque había participado en el dispositivo aéreo organizado durante la visita de León XIV a Perú, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre.

En un primer momento, distintos medios informaron que el capitán había integrado la tripulación que trasladó al Pontífice. Sin embargo, la Fuerza Aérea peruana aclaró posteriormente que no fue el piloto del helicóptero papal, sino que estuvo involucrado en los preparativos y las tareas de apoyo del operativo.

Investigan las causas del accidente en el VRAEM

El siniestro ocurrió en una región selvática y montañosa del sureste peruano, considerada una zona de difícil acceso y con presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico y remanentes armados de Sendero Luminoso.

Las causas de la caída del helicóptero todavía no fueron establecidas y quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.