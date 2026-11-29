El presidente Javier Milei celebró este domingo el triunfo del Partido Popular(PP) en las elecciones generales de España y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que presentó el resultado como una derrota del socialismo. “Ganó la libertad, perdió el socialismo”, expresó.
El mandatario felicitó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y también a Santiago Abascal, referente de Vox, por el desempeño de su espacio político en los comicios.
El mensaje de Milei tras las elecciones en España
En su publicación, Milei escribió: “La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo”. Además, felicitó a Feijóo y al Partido Popular por la victoria, y a Abascal por el resultado obtenido por Vox.
El Presidente sostuvo que ambos dirigentes podrán poner fin a casi una década de gobierno socialista y afirmó que España le dijo “basta al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez”. También cerró su mensaje con la frase: “¡Viva la libertad, carajo!”.
El resultado electoral y el escenario político español
El Partido Popular, encabezado por Feijóo, se impuso en las elecciones y obtuvo una cantidad de bancas que, junto con Vox, le permitiría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
De acuerdo con los resultados difundidos durante el escrutinio, ambos partidos superaron el umbral de 176 escaños necesario para controlar la Cámara, en un escenario que abre la posibilidad de un cambio de gobierno después de ocho años de administraciones del PSOE.
La relación de Milei con Pedro Sánchez
La reacción del mandatario argentino se da en medio de las diferencias políticas y los cruces públicos que mantiene con Pedro Sánchez desde el inicio de su gestión.
Milei ya había anticipado que no felicitaría al presidente español si lograba imponerse en las urnas. En cambio, manifestó abiertamente su respaldo a los dirigentes del PP y Vox, con quienes mantiene afinidad ideológica.
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