Perico: condenaron a dos hombres a prisión efectiva por robos

La Justicia jujeña impuso penas de cinco y tres años de prisión efectiva a dos hombres por el robo de cables en el Parque Solar de Perico y dos hechos delictivos bajo la modalidad “motochorro”. Las condenas fueron dictadas el 1 de octubre mediante juicios abreviados.

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La jueza Felicia Barrios homologó los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y las defensas de los imputados. De esta manera, el primero recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, mientras que el segundo fue condenado a tres años de prisión efectiva.

Uno de los hechos que formó parte de la investigación fue el robo de cables en el Parque Solar de Perico, denunciado el 7 de noviembre de 2025.

A partir de las tareas investigativas y los trabajos de inteligencia realizados tras la denuncia, se logró detener en la ciudad de Palpalá a varios integrantes de una banda presuntamente vinculada con el hecho. Entre ellos se encontraba uno de los hombres condenados.

También fueron investigados por robos bajo la modalidad “motochorro”

La causa avanzó posteriormente por otros dos episodios delictivos. El 17 de mayo de 2026, ambos fueron detenidos e imputados por dos hechos de robo cometidos bajo la modalidad conocida como “motochorro” en jurisdicción de Perico.

Estos episodios también fueron incorporados al proceso que concluyó con las condenas de ambos hombres.

Motochorros - Imagen alusiva creada con IA

Cómo se desarrolló la investigación

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 9 de Perico y El Carmen, encabezada por el agente fiscal Luis Marcelo De Aparici. También intervinieron el ayudante fiscal Damián Caro y el secretario Oscar Vaccari.

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía trabajó de manera coordinada con la Brigada de Investigaciones de Perico, dependiente de la Unidad Regional 6.

Las tareas incluyeron relevamientos de testigos y cámaras de seguridad, análisis de material fílmico y comunicaciones, trabajos de campo y labores de inteligencia.

Finalmente, el 1 de octubre de 2026, la jueza Felicia Barrios homologó los acuerdos de juicio abreviado y estableció las penas de prisión efectiva para los dos imputados.