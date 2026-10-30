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30 de octubre de 2026 - 16:09
Jujuy.

Lluvias en Jujuy: la inestabilidad no para y podría continuar durante los próximos meses

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó por qué se repiten los días nublados y lluviosos en Jujuy y qué indica el pronóstico trimestral del SMN.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que actualmente intervienen distintos factores atmosféricos, entre ellos el ingreso de aire húmedo, una vaguada en altura y la actividad de la llamada oscilación antártica. También analizó las tendencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y anticipó cómo estará el tiempo durante el fin de semana y los primeros días de noviembre.

Por qué se repiten los días nublados y lluviosos en Jujuy

Edgardo explicó que sobre la provincia hay aire húmedo cerca de la superficie y aire fresco en altura. A esto se suma una vaguada, es decir, una zona alargada de baja presión que se desplaza de oeste a este a una altura aproximada de entre 3.000 y 5.000 metros. La combinación de estos factores favorece el crecimiento de las nubes y la formación de precipitaciones. Algunas pueden producir lluvias persistentes, mientras que otras tienen capacidad para generar tormentas.

Esta situación también está relacionada con las nevadas que se registran en sectores de alta montaña, especialmente hacia el oeste de la provincia y del lado chileno. El especialista señaló que durante este viernes y parte del sábado podrían continuar las precipitaciones en forma de nieve en esos sectores, mientras que en las zonas más bajas existe la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el fin de semana

  • Para este viernes 30 de octubre, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de entre 21 y 22 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche.
  • A partir del sábado comenzará un ascenso gradual de la temperatura. La máxima podría ubicarse entre 24 y 25 grados, aunque no se descarta alguna tormenta aislada durante la tarde.
  • El domingo 1 de noviembre se esperan condiciones más agradables, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 27 grados.
  • La tendencia de temperaturas más elevadas continuaría durante el lunes y martes, con valores de entre 27 y 28 grados. Sin embargo, Edgardo advirtió que ambos días podrían presentar algunos períodos de inestabilidad.

Cuándo volverá a bajar la temperatura

El cambio más importante se espera para el miércoles 4 de noviembre, cuando volvería a aumentar la nubosidad y se produciría un descenso de las temperaturas.

Según la estimación del meteorólogo, las máximas podrían ubicarse entre los 19 y 20 grados y mantenerse en esos valores, al menos, hasta el domingo siguiente. De esta manera, Jujuy pasaría de un fin de semana con temperaturas cercanas a los 27 grados a varios días más frescos, con mayor presencia de nubes y posibilidades de inestabilidad.

El Niño y la oscilación antártica: qué influencia tienen en las lluvias

Al analizar las perspectivas para los próximos meses, Edgardo explicó que no todos los episodios de lluvia pueden atribuirse al fenómeno de El Niño. Según indicó, El Niño suele tener una influencia importante sobre el centro del país y el Litoral, donde puede favorecer una mayor disponibilidad de humedad y la formación de precipitaciones.

Sin embargo, el meteorólogo señaló que también debe considerarse la oscilación antártica, un fenómeno atmosférico que modifica la circulación de los vientos y puede favorecer el avance de aire frío y húmedo hacia otras regiones de Argentina.

“La Antártida ha estado bastante activa y sigue activa emitiendo pulsos de aire frío, húmedo” “La Antártida ha estado bastante activa y sigue activa emitiendo pulsos de aire frío, húmedo”

Estos ingresos de aire pueden contribuir a la formación de nubosidad y tormentas en el centro y norte del país, incluso cuando las tendencias climáticas de largo plazo no anticipan lluvias abundantes.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre los próximos meses

Edgardo hizo referencia a los pronósticos trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional, que permiten estimar las tendencias generales de temperatura y precipitaciones para períodos de tres meses.

El especialista explicó que estas proyecciones se elaboran a partir del análisis de las condiciones del océano Pacífico, la superficie terrestre y la atmósfera. Sin embargo, aclaró que no permiten determinar exactamente qué días lloverá ni cuánto durará cada episodio de inestabilidad.

En el informe del SMN para octubre, noviembre y diciembre de 2026 se observan diferencias entre las distintas regiones del país. Para sectores del oeste del noroeste argentino se contempla una tendencia hacia precipitaciones inferiores a las habituales, mientras que otras áreas presentan probabilidades diferentes.

Por eso, una previsión de lluvias por debajo de lo normal para el conjunto del trimestre no significa que no puedan registrarse tormentas intensas o varias jornadas consecutivas de nubosidad.

¿Las lluvias y los cambios de tiempo seguirán hasta marzo?

Ante la consulta sobre cuánto tiempo podrían repetirse estas condiciones, Edgardo explicó que es necesario diferenciar las tendencias estacionales de los fenómenos atmosféricos que se modifican en períodos más cortos.

La oscilación antártica es uno de los factores que dificulta anticipar con demasiada precisión la continuidad de las jornadas inestables.

“Por ahora la Antártida está activa. Vamos a ver de acá a un par de semanas cómo se sigue comportando, porque puede estar activa o no activa” “Por ahora la Antártida está activa. Vamos a ver de acá a un par de semanas cómo se sigue comportando, porque puede estar activa o no activa”

El meteorólogo agregó que el comportamiento de esta oscilación puede pronosticarse con una anticipación aproximada de una a dos semanas. En cambio, otros fenómenos climáticos permiten elaborar perspectivas de mayor alcance.

Si disminuye la influencia de los pulsos de aire frío provenientes del sur, podrían predominar los vientos del oeste y condiciones atmosféricas más estables en el centro y norte del país.

Por este motivo, no es posible asegurar que las lluvias y los días nublados se repetirán de la misma manera hasta marzo. La recomendación del especialista es seguir los pronósticos actualizados y prestar atención a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente durante los períodos de mayor inestabilidad.

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