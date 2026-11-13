Patricia Sosa en la Gala Solidaria de Música con Alas: "Esto es solidaridad, que es amor en acción"

La Fundación Música con Alas realizará este sábado 14 de noviembre una Gala Solidaria en el Centro Cultural Lola Mora de Jujuy , con la participación de reconocidos artistas como Patricia Sosa y Mora Godoy .

El evento busca recaudar fondos para acompañar el trabajo de la institución y contará con una propuesta que combinará música, arte, gastronomía y solidaridad. La gala tendrá alfombra roja, degustaciones, la conducción de Sol Rivas y la participación del chef Hansen. Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio alasgalasolidaria.com.ar .

En la previa del evento, Patricia Sosa expresó en Canal 4 su entusiasmo por formar parte de esta iniciativa y destacó la importancia de colaborar con el trabajo que realiza la fundación. "Estoy muy contenta. Esta gala es importante, primero para tomar conciencia, segundo para juntar fondos, para que escuchen a la orquesta, para que escuchen todo lo que hace la Fundación", señaló la cantante.

La artista también adelantó que preparó un repertorio especial para compartir con la orquesta de la institución . Para ello, seleccionó canciones que anteriormente había interpretado junto a otra formación musical y trabajó en la adaptación de los arreglos. "Elegí un repertorio , pues yo tenía escritas canciones que había hecho con una orquesta que se llama Aeropuertos 2000, que más o menos es de la misma onda que la orquesta de acá", explicó.

Sosa contó que su director musical estuvo intercambiando ideas para preparar la presentación y se mostró ansiosa por comenzar los ensayos. "Estoy entusiasmadísima, no veo la hora de subir y ensayar y ver a ver cómo sale, yo creo que va a salir fantástico", aseguró.

Patricia Sosa en la Gala Solidaria de Música con Alas

Una noche que combinará música y solidaridad

La cantante también manifestó sus expectativas por conocer el Centro Cultural Lola Mora, donde se realizará la gala, y remarcó el valor de participar en actividades que tienen como objetivo ayudar a los demás. "No conozco el Centro Cultural, que me dijeron que es una locura, tengo muchísimas ganas de estar ahí", comentó.

En ese sentido, reflexionó sobre el significado de este tipo de encuentros: "Cuando se vibra alto, que es para ayudar al resto, ayudar al prójimo, cuando decís que el otro te interesa, las cosas no pueden salir mal". Para Sosa, la posibilidad de reunir a artistas, organizadores y público en torno a una causa solidaria es uno de los aspectos más importantes de la propuesta.

Finalmente, invitó a los jujeños a participar de la gala y dejó un mensaje sobre el verdadero propósito del encuentro. "No se lo pueden perder, ustedes tienen que ir, porque esto no es solamente una gala para ver un espectáculo, esto es solidaridad, que es amor en acción y cuando el amor se pone en acción, se abren las puertas del cielo", expresó.