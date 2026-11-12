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12 de noviembre de 2026 - 07:03
Solidaridad.

Música con Alas Sinfónico: se viene la gala solidaria el próximo miércoles 25 de noviembre

Será en el Centro Cultural Martín Fierro y estarán Destino San Javier, Maggie Cullen, entre otros. Lo recaudado irá a beneficio de la Fundación Música con Alas.

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Música con Alas Sinfónico.

Música con Alas Sinfónico.

Música con Alas Sinfónico.

Música con Alas Sinfónico.

El próximo 25 de noviembre, a las 21:30 horas, el Centro Cultural Martín Fierro será escenario de Música con Alas Sinfónico, un espectáculo musical a beneficio de la Fundación Música con Alas, que reunirá a destacados artistas en una propuesta que combina música, cultura y compromiso social.

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La música tiene el poder de emocionar, unir y transformar. Bajo esa premisa llega Música con Alas Sinfónico, una propuesta artística que busca trascender el escenario para convertirse también en una oportunidad de acompañar una causa solidaria.

M&uacute;sica con Alas Sinf&oacute;nico.

Música con Alas Sinfónico.

El espectáculo contará con la participación de reconocidos referentes de la música popular, entre ellos Destino San Javier, Los de Jujuy, Maggie CuLLEN y Los Copleros, en una puesta que promete reunir diferentes expresiones y sonidos en una experiencia musical única.

La iniciativa se realiza a beneficio de la Fundación Música con Alas, organización que trabaja para acercar oportunidades de formación y expresión musical, promoviendo el acceso a la música como herramienta de desarrollo personal y colectivo.

Música con Alas Sinfónico.

Música con Alas Sinfónico.

De esta manera, cada entrada representa también una forma de colaborar con la continuidad de esta misión y contribuir al crecimiento de quienes encuentran en la música un espacio para descubrir, aprender y desarrollar su talento. Una invitación a disfrutar, compartir y ser parte.

Música con Alas Sinfónico propone una noche para celebrar el talento artístico y recordar que la música puede generar mucho más que emociones: también puede abrir caminos y transformar realidades.

M&uacute;sica con Alas Sinf&oacute;nico.

Música con Alas Sinfónico.

Se viene Música con Alas Sinfónico

* Evento: Música con Alas Sinfónico.

* Fecha: 25 de noviembre de 2026.

* Horario: 21:30 h.

* Lugar: Centro Cultural Martín Fierro.

* Entradas: disponibles a través de NorteTicket y Tarjeta Su Crédito.

* Beneficiaria: Fundación Música con Alas.

Cada entrada es una oportunidad para que la música siga llegando más lejos.

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