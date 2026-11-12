Música con Alas Sinfónico: se viene la gala solidaria el próximo miércoles 25 de noviembre

Música con Alas Sinfónico. Música con Alas Sinfónico.

El próximo 25 de noviembre, a las 21:30 horas, el Centro Cultural Martín Fierro será escenario de Música con Alas Sinfónico, un espectáculo musical a beneficio de la Fundación Música con Alas, que reunirá a destacados artistas en una propuesta que combina música, cultura y compromiso social.

La música tiene el poder de emocionar, unir y transformar. Bajo esa premisa llega Música con Alas Sinfónico, una propuesta artística que busca trascender el escenario para convertirse también en una oportunidad de acompañar una causa solidaria.

Música con Alas Sinfónico. El espectáculo contará con la participación de reconocidos referentes de la música popular, entre ellos Destino San Javier, Los de Jujuy, Maggie CuLLEN y Los Copleros, en una puesta que promete reunir diferentes expresiones y sonidos en una experiencia musical única.

La iniciativa se realiza a beneficio de la Fundación Música con Alas, organización que trabaja para acercar oportunidades de formación y expresión musical, promoviendo el acceso a la música como herramienta de desarrollo personal y colectivo.

Música con Alas Sinfónico. De esta manera, cada entrada representa también una forma de colaborar con la continuidad de esta misión y contribuir al crecimiento de quienes encuentran en la música un espacio para descubrir, aprender y desarrollar su talento. Una invitación a disfrutar, compartir y ser parte. Música con Alas Sinfónico propone una noche para celebrar el talento artístico y recordar que la música puede generar mucho más que emociones: también puede abrir caminos y transformar realidades. Música con Alas Sinfónico. Se viene Música con Alas Sinfónico * Evento: Música con Alas Sinfónico. * Fecha: 25 de noviembre de 2026. * Horario: 21:30 h. * Lugar: Centro Cultural Martín Fierro. * Entradas: disponibles a través de NorteTicket y Tarjeta Su Crédito. * Beneficiaria: Fundación Música con Alas. Cada entrada es una oportunidad para que la música siga llegando más lejos.

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