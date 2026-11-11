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11 de noviembre de 2026 - 20:24
Jujuy.

Ledesma cerró la zafra 2026 y destacó los resultados de la producción de cítricos

Federico Gatti destacó los resultados de la zafra 2026, la mayor recepción de caña de productores independientes y los desafíos del sector azucarero.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Ledesma concluyó con éxito la zafra 2026

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"Contentos de haber terminado una nueva zafra", manifestó Gatti, quien destacó que la compañía logró procesar una mayor cantidad de materia prima que en 2025. Uno de los datos más importantes fue la recepción de más de 440.000 toneladas de caña de productores independientes, un volumen que valoró especialmente por las condiciones en las que se desarrolló la actividad.

Ledesma concluyó con éxito la zafra 2026

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Una zafra marcada por las lluvias y el trabajo logístico

as para brindar servicios de cosecha. "No quedó caña en pie, toda la caña de los cañeros fue molida", aseguró. También destacó que las inversiones realizadas durante la interzafra y las mejoras en las tareas de cultivo y riego permitieron alcanzar los objetivos productivos.

La campaña azucarera se extendió durante aproximadamente 165 días, tal como estaba previsto en la planificación inicial. Gatti señaló que, por primera vez, Ledesma terminó su zafra antes que el resto de los ingenios. Además, destacó otra particularidad: la finalización de la campaña azucarera coincidió con el cierre de la campaña citrícola, algo que no ocurría desde hacía muchos años. En ese sentido, también calificó como positivos los resultados de la producción de cítricos.

Ledesma concluyó con éxito la zafra 2026

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La caída del consumo de azúcar y las dificultades para exportar

Más allá del balance productivo, Gatti advirtió sobre el escenario económico que enfrenta la industria azucarera. Según explicó, en los últimos cinco años el consumo de azúcar en Argentina se redujo en casi 300.000 toneladas, una situación que obliga a las empresas a buscar mercados externos para colocar una mayor parte de su producción.

El directivo sostuvo que las exportaciones representan un desafío adicional debido a la variación de los precios internacionales y al incremento de los costos logísticos. Particularmente, mencionó el encarecimiento de los fletes marítimos como consecuencia de los conflictos internacionales, en un contexto en el que el consumo interno todavía no muestra señales de recuperación.

Al finalizar,Gatti consideró que contar con un nuevo marco normativo permitiría dar mayor previsibilidad a las inversiones y fortalecer las economías regionales. "Genera mano de obra en el interior, genera inversiones importantes en el interior y le da una sostenibilidad distinta al sector azucarero", afirmó al remarcar la importancia de esta actividad para provincias productoras como Jujuy, Salta y Tucumán.

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