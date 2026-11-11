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11 de noviembre de 2026 - 20:24
Jujuy.

Restricciones de tránsito por Jujuy Florece y por obras en Ciudad de Nieva

Desde el jueves 12 de noviembre habrá restricciones al tránsito y estacionamiento por obras y por Jujuy Florece.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril

Restringen el tránsito en avenida 19 de Abril

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se implementarán restricciones a la circulación y al estacionamiento vehicular en distintos puntos de la ciudad debido al avance de las obras de pavimentación en Ciudad de Nieva y a la realización de una nueva edición de Jujuy Florece.

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En relación con los trabajos de pavimentación que se llevan adelante en calle Airampo, entre avenida Bolivia y Coronel Arias, a partir del jueves 12 de noviembre se restringirá el tránsito vehicular en la calle paralela a Airampo, a la altura del ex aguatero de Agua Potable.

Por la realización de Jujuy Florece, que tendrá lugar el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, se aplicarán restricciones de circulación y estacionamiento en la playa ubicada sobre avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Canónigo Gorriti. Durante los días del evento, las medidas regirán de 8 a 22 horas.

Restricciones de tr&aacute;nsito en San Salvador de Jujuy

Restricciones de tránsito en San Salvador de Jujuy

Sin embargo, las restricciones en este último sector comenzarán el jueves 12 de noviembre, a partir de las 13 horas, para permitir la descarga de plantas y el montaje de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad.

Solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará ubicado en los sectores afectados para ordenar la circulación y prevenir inconvenientes.

Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para recibir la sexta edición de Jujuy Florece, un evento que reunirá a productores, floricultores y vecinos interesados en la jardinería, el diseño floral y el cuidado del medio ambiente.

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

La propuesta se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre, con entrada abierta a toda la comunidad. La actividad es organizada por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY) junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y tendrá lugar en la tradicional playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, de 8 a 21 horas.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer una exposición de plantas, flores y trabajos realizados por productores locales. Además, se ofrecerán capacitaciones, talleres y espacios de asesoramiento vinculados con la producción y el cuidado de diferentes especies. Entre las principales actividades anunciadas se encuentran los talleres de huerta urbana, iniciación a la lombricultura, cuidado de árboles, alimentación y nutrición saludable, arte floral y diseño.

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