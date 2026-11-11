Restricciones de tránsito por Jujuy Florece y por obras en Ciudad de Nieva

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se implementarán restricciones a la circulación y al estacionamiento vehicular en distintos puntos de la ciudad debido al avance de las obras de pavimentación en Ciudad de Nieva y a la realización de una nueva edición de Jujuy Florece .

En relación con los trabajos de pavimentación que se llevan adelante en calle Airampo, entre avenida Bolivia y Coronel Arias , a partir del jueves 12 de noviembre se restringirá el tránsito vehicular en la calle paralela a Airampo , a la altura del ex aguatero de Agua Potable.

Por la realización de Jujuy Florece, que tendrá lugar el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre , se aplicarán restricciones de circulación y estacionamiento en la playa ubicada sobre avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Canónigo Gorriti . Durante los días del evento, las medidas regirán de 8 a 22 horas.

Sin embargo, las restricciones en este último sector comenzarán el jueves 12 de noviembre, a partir de las 13 horas, para permitir la descarga de plantas y el montaje de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad.

Solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará ubicado en los sectores afectados para ordenar la circulación y prevenir inconvenientes.

Jujuy Florece en San Salvador de Jujuy

La ciudad de San Salvador de Jujuy se prepara para recibir la sexta edición de Jujuy Florece, un evento que reunirá a productores, floricultores y vecinos interesados en la jardinería, el diseño floral y el cuidado del medio ambiente.

Jujuy Florece celebrará su sexta edición

La propuesta se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre, con entrada abierta a toda la comunidad. La actividad es organizada por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY) junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y tendrá lugar en la tradicional playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, de 8 a 21 horas.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer una exposición de plantas, flores y trabajos realizados por productores locales. Además, se ofrecerán capacitaciones, talleres y espacios de asesoramiento vinculados con la producción y el cuidado de diferentes especies. Entre las principales actividades anunciadas se encuentran los talleres de huerta urbana, iniciación a la lombricultura, cuidado de árboles, alimentación y nutrición saludable, arte floral y diseño.