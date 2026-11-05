Choque en Canónigo Gorriti: tránsito complicado en hora pico

Un accidente de tránsito se registró este jueves 5 de noviembre, cerca del mediodía, en pleno centro de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió sobre calle Canónigo Gorriti, entre Independencia y avenida 19 de Abril, (frente a la legislatura de Jujuy) y tuvo como protagonistas a tres vehículos.

Según las primeras informaciones, dos camionetas y un automóvil circulaban en dirección al puente Gorriti cuando se produjo la colisión. El siniestro ocurrió en un horario de intensa circulación vehicular, por lo que generó complicaciones para quienes transitaban por este sector de la capital jujeña.

Cómo ocurrió el choque en calle Canónigo Gorriti De acuerdo con las primeras versiones, una posible mala maniobra y el frenado brusco del vehículo que circulaba adelante habrían desencadenado el choque entre los tres rodados. Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente y las circunstancias del accidente deberán ser determinadas por las autoridades.

A pesar del impacto, no se reportaron personas heridas ni consecuencias de gravedad. Los daños registrados serían únicamente materiales.

Tránsito complicado en el centro de San Salvador de Jujuy Personal policial trabaja en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación vehicular. El accidente se produjo en una zona de importante movimiento, especialmente durante el mediodía, cuando numerosos conductores transitan desde el centro hacia avenida 19 de Abril y el puente Gorriti. Se recomienda circular con precaución por el sector mientras se desarrollan las tareas policiales y se normaliza el tránsito. Nota en desarrollo.

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