Jujuy ya tiene conformada la delegación que participará en el Festival de Jesús María 2027 , uno de los encuentros más importantes de la tradición gaucha argentina.

Tres jinetes representarán a la provincia en las categorías grupa, clina y bastos, en una nueva edición del certamen que se desarrolla en Córdoba. Serán Luciano Cachullani en grupa, José Ríos en clina y Juan Albornoz en bastos . Los tres buscarán sumar puntos para la provincia en el Campeonato Internacional de Jineteada, que reúne a delegaciones nacionales e internacionales.

En la edición 2026, la delegación de la Federación Gaucha Jujeña participó durante las distintas jornadas del festival y finalizó en el decimoprimer puesto de la clasificación general , con un total de 125,61 puntos. Con ese resultado, Jujuy consiguió la mejor actuación entre las delegaciones del norte argentino.

El equipo estuvo integrado por Luciano Cachullani en grupa, Matías Morales en clina y Maximiliano Pérez en bastos. Como suplentes participaron Maximiliano Salas y David Martínez, mientras que Fidel Mendoza cumplió la función de delegado.

En la clasificación general por delegaciones, Brasil obtuvo el primer lugar al sumar la mayor cantidad de puntos entre las tres categorías. El segundo puesto fue para la delegación local de Jesús María, seguida por Uruguay, Mendoza y Paraguay.

La historia del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María nació en 1965 por iniciativa de un grupo de integrantes de cooperadoras escolares que buscaban recaudar fondos para colaborar con las necesidades educativas de la región.

La propuesta surgió en la Cooperadora de la Escuela Primer Teniente Morandini, donde se planteó organizar un encuentro que combinara las destrezas gauchas con espectáculos de música y danza tradicional. La iniciativa recibió el acompañamiento de distintas instituciones educativas de Jesús María y Colonia Caroya, que se unieron para llevar adelante el proyecto.

La primera edición se realizó del 8 al 16 de enero de 1966 y reunió a miles de espectadores. Con el paso de los años, el festival se consolidó como uno de los principales encuentros de jineteada y música folclórica del país.

Actualmente, el festival se desarrolla en el Anfiteatro José Hernández, donde se combinan las competencias de jineteada con presentaciones de artistas nacionales, danzas y otras expresiones de la cultura tradicional argentina. Además de su importancia cultural, mantiene el objetivo solidario que dio origen al encuentro, con el acompañamiento a instituciones educativas de la región.