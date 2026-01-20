Cómo le fue a la delegación jujeña en el Festival de Jesús María

Una delegación de la Federación Gaucha Jujeña fue parte del Festival de Jesús María realizado durante varios días en la provincia de Córdoba , encuentro de doma y folclore que tuvo el protagonismo de los jinetes de nuestra provincia en las noches de actividad .

El Campeonato Internacional de Jineteada finalizó con el festejo de quienes llegaron líderes a la última jornada de puntuación. La delegación de Jujuy finalizó en el decimoprimer puesto con 125.61, siendo la mejor performance del norte.

En el acumulado por delegaciones, fue Brasil el que sumó más puntos entre las tres categorías y se quedó con el primer lugar, seguido de la delegación local de Jesús María, Uruguay tercero, Mendoza cuarta y Paraguay en el quinto lugar.

La delegación estuvo conformada por cinco personas: en la categoría grupa Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estuvo Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado fue Fidel Mendoza.

En la categoría Bastos con Encimera Lisa, Benjamín Costa de San Juan se consagró con una monta de 8.66 en “La Chimenea” de la Surera. Ramón Córdoba, representante de Paraguay, en la jineteada más espectacular de la noche, alcanzó el segundo puesto.

En Gurupa Sureña, la definición fue entre Carlos Benia Miranda de Uruguay y el campeón defensor, Alfredo “Tato” Ramos. Finalmente el pampeano sostuvo la diferencia para ser tetracampeón y por primera vez hacerlo en dos años seguidos.

En Crina Limpia, el título se fue para Uruguay: Agustín Miraballes Oyambure logró ser el mejor en una categoría que últimamente era para los brasileños. El charrúa fue constante en todas las jornadas y terminó el campeonato con dos puntos de ventaja sobre Ulises Daporta (Entre Ríos).

Acumulados finales

Bastos con Encimera

Benjamín Costa (San Juan): 67.99

Ramón Córdoba (Paraguay): 66.31

Emiliano Molina (Neuquén): 65.32

Jonatan Ojeda (Mendoza): 65.29

Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 63.31

Gurupa Sureña

Alfredo Ernesto Ramos (Jesús María): 74.31

Carlos Benia Miranda (Uruguay): 70.65

Joaquín Zabala (La Rioja): 64.00

Giovane De Mello (Brasil): 62.31

Rafael Prátula (Mendoza): 59.64

Crina Limpia

Agustín Miraballes (Uruguay): 63.65

Ulises Daporta (Entre Ríos): 61.65

Alex Pereira Da Silva (Brasil): 59.31

Facundo Agüero (La Rioja): 46.99

Franco González (Salta): 45.98

Delegaciones

Brasil: 171.94

Jesús María: 164.27

Uruguay: 157.96

Mendoza: 149.93

Paraguay: 149.26