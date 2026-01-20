martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 18:13
Jinetes.

Cómo le fue a la delegación jujeña en el Festival de Jesús María

Se cerró el Festival de Jesús María que se concretó en Córdoba, con presencia de una delegación de jinetes jujeños.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jinetes jujeños en el Festival de Jesús María

Jinetes jujeños en el Festival de Jesús María

Una delegación de la Federación Gaucha Jujeña fue parte del Festival de Jesús María realizado durante varios días en la provincia de Córdoba, encuentro de doma y folclore que tuvo el protagonismo de los jinetes de nuestra provincia en las noches de actividad.

Lee además
Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
Córdoba.

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
camiones, caballos y diez dias de festival: la vida del jujeno que compite en jesus maria
Historia.

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María
Jinetes juje&ntilde;os en el Festival de Jes&uacute;s Mar&iacute;a

Jinetes jujeños en el Festival de Jesús María

En el acumulado por delegaciones, fue Brasil el que sumó más puntos entre las tres categorías y se quedó con el primer lugar, seguido de la delegación local de Jesús María, Uruguay tercero, Mendoza cuarta y Paraguay en el quinto lugar.

La delegación estuvo conformada por cinco personas: en la categoría grupa Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estuvo Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado fue Fidel Mendoza.

Los ganadores del Festival de Jesús María

En la categoría Bastos con Encimera Lisa, Benjamín Costa de San Juan se consagró con una monta de 8.66 en “La Chimenea” de la Surera. Ramón Córdoba, representante de Paraguay, en la jineteada más espectacular de la noche, alcanzó el segundo puesto.

En Gurupa Sureña, la definición fue entre Carlos Benia Miranda de Uruguay y el campeón defensor, Alfredo “Tato” Ramos. Finalmente el pampeano sostuvo la diferencia para ser tetracampeón y por primera vez hacerlo en dos años seguidos.

Jinetes en el Festival de Jesús María
Jinetes en el Festival de Jesús María

Jinetes en el Festival de Jesús María

En Crina Limpia, el título se fue para Uruguay: Agustín Miraballes Oyambure logró ser el mejor en una categoría que últimamente era para los brasileños. El charrúa fue constante en todas las jornadas y terminó el campeonato con dos puntos de ventaja sobre Ulises Daporta (Entre Ríos).

Acumulados finales

Bastos con Encimera

  • Benjamín Costa (San Juan): 67.99
  • Ramón Córdoba (Paraguay): 66.31
  • Emiliano Molina (Neuquén): 65.32
  • Jonatan Ojeda (Mendoza): 65.29
  • Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 63.31

Gurupa Sureña

  • Alfredo Ernesto Ramos (Jesús María): 74.31
  • Carlos Benia Miranda (Uruguay): 70.65
  • Joaquín Zabala (La Rioja): 64.00
  • Giovane De Mello (Brasil): 62.31
  • Rafael Prátula (Mendoza): 59.64

Crina Limpia

  • Agustín Miraballes (Uruguay): 63.65
  • Ulises Daporta (Entre Ríos): 61.65
  • Alex Pereira Da Silva (Brasil): 59.31
  • Facundo Agüero (La Rioja): 46.99
  • Franco González (Salta): 45.98

Delegaciones

  • Brasil: 171.94
  • Jesús María: 164.27
  • Uruguay: 157.96
  • Mendoza: 149.93
  • Paraguay: 149.26

Jinetes en el Festival de Jesús María
Jinetes en el Festival de Jesús María

Jinetes en el Festival de Jesús María

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un jujeño en el podio en el Festival de Jesús María

Camiones, caballos y diez días de festival: la vida del jujeño que compite en Jesús María

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

Cazzu hizo estallar a Jesús María en la décima noche

Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Lo que se lee ahora
Paso de Jama. video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Paso de Jama. video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por condiciones climáticas adversas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

El estado de las rutas en Jujuy.
Verano.

El estado de las rutas en Jujuy este martes 20 de enero: hay 9 cortes totales

Los jóvenes que fallecieron.
Solidaridad.

Tragedia vial en Aguas Calientes: la familia de los dos jóvenes que murieron necesita ayuda

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel