Jinetes jujeños brillan en el Festival de Jesús María

Los jinetes jujeños que son parte de la Federación Gaucha Jujeña y que representan a nuestra provincia en el Festival de Jesús María de doma y folclore que se está realizando en Córdoba, están teniendo un gran rendimiento en lo individual y en lo colectivo.

Si tomamos en cuenta el puntaje acumulado por delegaciones y jinetes participantes , Jujuy está en la quinta posición y acumuló 76.64 puntos , por detrás de Neuquén, Santa Fe, Uruguay y Brasil que encabeza la lista con un total de 88.64.

Cómo les fue a los jinetes

Son tres los jujeños que están siendo parte del festival de doma y folclore que se hace en Córdoba. Maximiliano Pérez en la categoría Bastos está en el 4° lugar con 32.99 puntos; Matías Morales en la categoría Crina en el 5° lugar con 30.65 puntos y Luciano Cachullani en la categoría Gurupa que ocupa el 21° lugar con 13 puntos.

Esta noche está programado que en la categoría grupa va el Palo 1, Monta 1 de Luciano Cachullani en La Festivalera de Marcelo Martinenco; en la categoría basto con Palo 2, Monta 6 Maximiliano Pérez en La Bataraza de Hugo Gorza y en la categoría clina en el Palo 3, Monta 3 estará Matías Morales en La Tormenta de Sandro Alberto Álvarez.

Matías Morales tiene 29 años, es jujeño, camionero y jinete en la categoría Crina del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Mientras trabaja trasladando cargas de San Pedro a Buenos Aires, durante enero enfrenta otra rutina: diez días consecutivos arriba del caballo.

Morales lo sintetizó así en diálogo con TodoJujuy: “El festival dura diez días y hay que montar todos los días. Es medio complicado, más para mi categoría, que es la Crina. Es la más difícil. “En Crina, los jinetes tienen solo ocho segundos para montar y prácticamente ningún elemento para sostenerse.

“Lo único que tenés para agarrarte es meter la mano en el pelo del caballo y un tiento que va por el pecho. Se ajusta a comodidad, porque si te toca un caballo muy grande te puede abrir la mano o hasta quebrártela”, explicó.

El jurado evalúa varias cuestiones, por un lado el movimiento del caballo, la firmeza de la sujeción, el uso de las piernas y la continuidad. “Importa mucho el caballo. No es lo mismo uno grande que uno chico. También miran las piernas y que no pierdas el enganche”, detalló.

La delegación de Jujuy en el Festival de Jesús María

La delegación está formada por cinco personas: en la categoría grupa estará Luciano Cachullani; en clina Matías Morales y en la categoría bastos estará Maximiliano Pérez. Como suplentes Maximiliano Salas y David Martínez. El delegado es Fidel Mendoza.