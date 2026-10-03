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3 de octubre de 2026 - 13:33
País.

Salta: una ciudad prohibió la venta de alcohol etílico ante el consumo entre menores

La medida ya había sido aprobada, pero necesitaba la reglamentación municipal para entrar en vigencia. Apunta a la protección de niños y adolescentes en Salta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Prohibieron el alcohol etílico en una localidad de Salta (Imagen ilustrativa generada con IA).

Prohibieron el alcohol etílico en una localidad de Salta (Imagen ilustrativa generada con IA).

Santa Victoria Este, en el norte de Salta, puso en vigencia una ordenanza que prohíbe la venta de alcohol etílico en la localidad, una medida que busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al acceso temprano a este tipo de productos.

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La normativa había sido aprobada previamente, pero todavía necesitaba la reglamentación del Poder Ejecutivo municipal para poder aplicarse de manera efectiva. Con ese paso administrativo ya cumplido, la restricción comenzó a tener vigencia.

La subsecretaria de Derechos Humanos de Salta, Lizi Mejías, explicó que la decisión está relacionada con una problemática que preocupa a familias y comunidades originarias de la zona y que, según señaló, viene siendo planteada desde hace varios años.

El acceso de menores al alcohol, en el centro de la medida

Uno de los principales ejes de la normativa es evitar que el alcohol etílico quede al alcance de niños y adolescentes. La medida apunta a limitar las posibilidades de acceso a un producto cuyo consumo durante edades tempranas puede generar situaciones de riesgo.

El reclamo de las familias y comunidades originarias, de acuerdo con lo explicado por Mejías, se relaciona con la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y protección para las infancias y juventudes.

En ese sentido, la reglamentación permite avanzar desde una ordenanza ya aprobada hacia una medida concreta de aplicación local. La intención es reducir la disponibilidad de alcohol etílico y evitar que los menores puedan acceder fácilmente a este producto.

La problemática del consumo de alcohol durante la adolescencia también plantea desafíos vinculados a la prevención y al acompañamiento de las familias. Por eso, la normativa se incorpora a las acciones de protección destinadas específicamente a niños, niñas y jóvenes de Santa Victoria Este.

Santa Victoria Este, Salta.

Santa Victoria Este, Salta.

Una medida reclamada por las comunidades

La decisión municipal responde a un planteo que, según la Subsecretaría de Derechos Humanos, familias y comunidades originarias del norte salteño sostienen desde hace años.

Con la reglamentación, Santa Victoria Este completa el proceso necesario para que la prohibición de venta de alcohol etílico pueda comenzar a aplicarse de manera efectiva.

FUENTE: Informate Salta

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