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3 de octubre de 2026 - 13:02
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Lourdes Sánchez y El Chato Prada se separaron después de 16 años juntos

La pareja terminó su relación después de 16 años y un hijo en común. Ángel de Brito habló de una presunta infidelidad y Lourdes confirmó la separación

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La pareja tiene un hijo en común, Valentín, de 10 años. Según relató De Brito, el vínculo atravesaba una crisis desde hacía tiempo y finalmente llegó a su fin.

Ángel de Brito habló de una infidelidad

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito contó que Lourdes Sánchez estaría vinculada desde hace aproximadamente cuatro meses con otro hombre. Según su versión, se trata de Fran Liotta, un joven de 27 años oriundo de Corrientes.

El periodista sostuvo que esta situación habría sido descubierta por El Chato Prada y que terminó afectando el vínculo entre ambos. También mostró imágenes del joven durante el programa.

De Brito explicó que decidió contar lo ocurrido después de hablar personalmente con Prada. Según relató, ambos se reunieron a almorzar y conversaron sobre el momento que atravesaba el productor.

“Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba” “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba”

Lourdes Sánchez confirmó la separación

Luego de que De Brito diera a conocer la noticia, Lourdes Sánchez se comunicó con el periodista y le transmitió su propia versión sobre el final de la relación.

Según contó De Brito, la bailarina le manifestó que no estaba triste por la separación, aunque sí por su hijo. También señaló que la pareja llevaba tiempo intentando recomponer el vínculo y que el amor se había desgastado.

“Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, habría expresado Sánchez en el mensaje que le envió al conductor.

Una relación de 16 años

Lourdes Sánchez y El Chato Prada mantuvieron una relación durante aproximadamente 16 años y formaron una familia con su hijo Valentín.

De Brito también recordó que los rumores sobre una posible crisis habían circulado en distintas oportunidades, aunque la pareja había desmentido versiones anteriores sobre una separación.

El periodista destacó además que mantiene una relación de amistad con ambos y que conoce a Prada desde hace más de dos décadas, motivo por el cual aseguró que la situación también le resultó difícil de comunicar públicamente.

Por el momento, la separación fue confirmada por Lourdes Sánchez, mientras que los detalles sobre la presunta infidelidad fueron difundidos por Ángel de Brito en televisión.

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