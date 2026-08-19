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19 de agosto de 2026 - 19:39
Tradición.

Éxodo Jujeño: este jueves habrá mateada y música en vivo en Plaza Belgrano

La propuesta “Tiempo de Tradición” se realizará este jueves en Plaza Belgrano con música, danza, mateadas y actividades gratuitas para toda la familia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.

Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.

En el marco de un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará este jueves 20 de agosto una nueva propuesta cultural denominada “Tiempo de Tradición”, con música en vivo, folklore y distintas actividades destinadas a poner en valor las costumbres y expresiones tradicionales de la provincia.

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La jornada se desarrollará de 17 a 20 horas en la Glorieta de Plaza Belgrano, con acceso libre y gratuito. La convocatoria está dirigida tanto a vecinos como a visitantes que quieran compartir una tarde vinculada con la cultura gaucha y las tradiciones jujeñas.

Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.

Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.

Qué actividades habrá en Plaza Belgrano

Durante las tres horas de actividad se realizarán mateadas junto a instituciones gauchas, además de clases abiertas de folklore para quienes quieran participar de manera activa.

También habrá presentaciones de ballets y la participación de grupos musicales en vivo, que acompañarán una tarde pensada como espacio de encuentro y celebración en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

La propuesta busca reunir distintas expresiones culturales en un mismo lugar y acercar al público actividades relacionadas con la música, la danza y las costumbres que forman parte de la identidad provincial.

Actividades por el Éxodo Jujeño

“Tiempo de Tradición” forma parte de la agenda de actividades conmemorativas por un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, una de las fechas históricas más importantes para la provincia.

Actividades por el Éxodo Jujeño en Plaza Belgrano.

Actividades por el Éxodo Jujeño en Plaza Belgrano.

Desde el municipio invitaron a las familias a acercarse a Plaza Belgrano para participar de la propuesta y compartir junto a instituciones gauchas, artistas y referentes de la cultura local.

La actividad será gratuita y no requerirá el pago de entrada. Comenzará a las 17 y se extenderá hasta las 20 horas en la Glorieta de Plaza Belgrano.

Datos principales:

  • Día: jueves 20 de agosto.

  • Horario: de 17 a 20.

  • Lugar: Glorieta de Plaza Belgrano.

  • Actividades: música en vivo, ballets, clases de folklore y mateadas.

  • Entrada: libre y gratuita.

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